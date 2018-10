Betrunkener Kärntner bedrohte und verletzte Lebensgefährtin

24-Jähriger würgte 22-jährige Villacherin vor dem Wohnhaus im Auto – Vater der Frau hörte Hilferufe und beruhigte den Angreifer

Bad Bleiberg – Ein 24-jähriger betrunkener Kärntner hat in der Nacht auf Sonntag in Bad Bleiberg (Bezirk Villach Land) seine 22 Jahre alte Lebensgefährtin in ihrem Auto geschlagen, mit den Händen gewürgt und mit dem Umbringen gedroht. Wie die Polizei mitteilte, hörte der Vater die Schreie seiner Tochter vor dem Wohnhaus und eilte zur Hilfe, woraufhin der Betrunkene den Pkw demolierte. Er wurde angezeigt.

Gegen 01.30 Uhr war es im bereits stehenden Fahrzeug der 22-Jährigen zu einem Beziehungsstreit gekommen. Der 24-Jährige schlug laut Polizei zuerst mit den Fäusten gegen das Fahrzeuginnere, dann schlug er auf die junge Frau ein und würgte sie mit seinen Händen. Dabei habe er der Frau auch mit dem Umbringen gedroht. Die Frau konnte sich aus dem Griff ihres Freundes befreien und schrie. Der 24-Jährige trat daraufhin auf das Fahrzeug ein.

Vater eilte zu Hilfe

Der Vater hörte die Hilferufe seiner Tochter, eilte zur Hilfe und konnte den Rasenden beruhigen. Die 22-Jährige fuhr zur Abklärung ihrer Verletzungen ins LKH Villach. Der Mann wird wegen Körperverletzung, gefährlicher Drohung und Sachbeschädigung angezeigt. (APA, 14.10.2018)