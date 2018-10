Luxemburg wählt ein neues Parlament

Meinungsumfragen sagen einen Machtwechsel voraus

Luxemburg – In Luxemburg hat am Sonntag die Parlamentswahl begonnen. Rund 257.000 Wahlberechtigte sind zur Stimmabgabe aufgerufen. Die seit 2013 regierende Dreierkoalition des Liberalen Xaver Bettel (45) mit Sozialdemokraten und Grünen könnte ihre Mehrheit verlieren. Meinungsumfragen sagen einen Machtwechsel voraus.

In diesem Fall könnte die Christlich Soziale Volkspartei (CSV) unter Leitung von Claude Wiseler (58) als eindeutig stärkste politische Kraft nach fünf Oppositionsjahren wieder die Führung einer luxemburgischen Regierung übernehmen.

Zehn Parteien

Um die Stimmen werben Kandidaten von zehn Parteien. Traditionell größte Partei ist die CSV, die seit 1953 insgesamt 55 Jahre lang die luxemburgischen Regierungschefs gestellt hat. Vor fünf Jahren hatten jedoch Liberale (13 Sitze), Sozialdemokraten (13) und Grüne (6) in der Abgeordnetenkammer mit 60 Sitzen eine Mehrheit gegen die Christsozialen (23 Sitze) bilden können.

In Luxemburg herrscht Wahlpflicht. Die 679 Wahllokale bleiben bis 14.00 Uhr geöffnet. Wegen des komplizierten Wahlverfahrens, bei dem auch Stimmen an einzelne Kandidaten unterschiedlicher Parteien vergeben werden können, werden die Ergebnisse erst am Abend erwartet. (APA, 14.10.2018)