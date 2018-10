0:1 gegen Las Vegas

Philadelphia – Die Philadelphia Flyers haben mit Michael Raffl die dritte Saisonniederlage in der NHL kassiert. Die Flyers verloren am Samstag zu Hause gegen den Vorjahresfinalist Vegas Golden Knights mit 0:1. Cody Eakin erzielte in der 59. Minute den einzigen Treffer der Partie. (APA, 13.10. 2018)