Terroristen töten 16 Menschen in Hotels und Restaurants in Somalia

Doppelter Selbstmordanschlag wird von Al-Shabaab-Miliz für sich reklamiert

Mogadischu – Bei einem doppelten Selbstmordanschlag auf ein beliebtes Restaurant und ein Hotel sind in der somalischen Stadt Baidoa mindestens 16 Menschen getötet worden. Rund 50 weitere wurden teils schwer verletzt, wie ein Polizist am Samstag erklärte.

Die Attentäter, die fast zeitgleich zuschlugen, trugen demnach Sprengstoffwesten. Die islamistische Terrororganisation Al-Shabaab bekannte sich in einer Radiobotschaft zu den Anschlägen in Baidoa. Der Ort liegt rund 200 Kilometer westlich der Hauptstadt Mogadischu.

Die Islamisten kämpfen in dem verarmten Staat am Horn von Afrika um die Vorherrschaft. Eine rund 20.000 Mann starke Friedenstruppe der Afrikanischen Union bemüht sich, die Fundamentalisten in Schranken zu weisen. Zudem fliegt das US-Militär immer wieder Luftangriffe auf führende al-Shabaab-Kämpfer. (APA, 13.10.2018)