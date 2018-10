Trump droht Saudis mit "harter Bestrafung" wegen Fall Kashoggi

"Wir werden der Sache auf den Grund gehen" – Stopp von Waffenlieferungen lehnt US-Präsident aber ab

Istanbul/Riad/Washington – US-Präsident Donald Trump hat Saudi-Arabien mit "ernsten Konsequenzen" gedroht, falls es den prominenten Journalisten Jamal Khashoggi tatsächlich in seinem Konsulat in Istanbul ermordet hat. In dem Fall stehe viel auf dem Spiel, sagte Trump am Samstag dem Fernsehsender CBS. Dies gelte vielleicht besonders, weil Khashoggi Journalist sei.

Einen 110 Milliarden Dollar schweren Rüstungsdeal mit Saudi-Arabien werde er aber nicht aufkündigen. "Ich will keinen Jobs schaden. Ich will eine Bestellung wie diese nicht verlieren. Und wissen Sie was, es gibt andere Wege der Bestrafung – um ein ziemlich hartes Wort zu benutzen." Saudi-Arabien ist der weltweit größte Käufer von US-Rüstungsgütern.

"Harte Bestrafung"

Trump sagte zum Verschwinden des saudischen Journalisten: "Wir werden der Sache auf den Grund gehen, und es wird eine harte Bestrafung geben." Auf die Frage, ob der Regimekritiker möglicherweise auf Anordnung der saudischen Führung ermordet worden sei, sagte der Präsident: "Es wird untersucht, das wird ganz, ganz genau angeschaut, und wir wären sehr aufgebracht und verärgert, wenn das der Fall wäre." Trump fügte hinzu: "Zu diesem Zeitpunkt dementieren sie es, und sie dementieren es vehement. Könnten sie es gewesen sein? Ja." Er rechne in der "nicht so fernen Zukunft" mit einer Antwort. (APA, 13.10.2018)