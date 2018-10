Freund war 2014 SP-Spitzenkandidat gewesen

Wien – Der SPÖ-EU-Abgeordnete Eugen Freund wird bei der EU-Wahl 2019 nicht mehr kandidieren. "Ich werde bei der nächsten Wahl zum europäischen Parlament nicht mehr antreten", verkündete der frühere ORF-Journalist, der 2014 SP-Spitzenkandidat gewesen war, am Samstag via Twitter. Mit Andreas Schieder gebe es einen Nachfolger, der das Thema abdecke, das auch ihm am Herzen liege, nämlich die EU-Außenpolitik. (APA, 13.10.2018)