Mahomes gegen Brady: Der Emporkömmling fordert den alten Mann

Quarterback-Duell als NFL-Highlight – der Jungstar überflügelt die Legende bisher

Foxboro – Als Tom Brady im Jahr 2000 seinen Aufstieg zum Football-Weltstar startete, war Patrick Mahomes gerade vier Jahre alt. An Bradys ersten von mittlerweile fünf Superbowl-Triumphen erinnert sich der neue Stern am Quarterback-Himmel nur schemenhaft. Am Sonntag nun will er der Ikone auf Augenhöhe begegnen: Das "Duell der Generationen" elektrisiert die NFL, Mahomes' Kansas City Chiefs gegen Bradys New England Patriots.

Lob hier...

"Brady ist einer der Besten, wenn nicht sogar der beste Quarterback aller Zeiten", schwärmt der 23-Jährige. Dass dieses Lob in den USA manche als unzureichende Respektlosigkeit auffassten, sagt viel über den Status Bradys. "Ich habe von ihm eine ganze Menge Dinge gesehen, die ich in mein Spiel einfließen ließ", sagt Mahomes.

Diese gute Schule könnten nun die Patriots und Brady selbst zu spüren bekommen. Fünf Siege haben die ungeschlagenen Chiefs in dieser Saison gefeiert, was vor allem an Mahomes liegt. Er passt perfekt in die Spielanlage von Head Coach Andy Reid, in diesen dichten Actionfilm: schnell, spektakulär, scheinbar chaotisch, aber perfekt choreografiert.

Mahomes liefert immer wieder unmögliche Würfe.

Mahomes sprüht in Reids Arsenal an Feuerwerkskörpern die hellsten Funken. Dass er unlängst bei seinem 160. Versuch die erste Interception, den ersten abgefangenen Pass seiner Saison warf, ist eine vernachlässigbare Delle. Zweifel kommen bei dem selbstbewussten Spieler sowieso nicht auf.

Der gebürtige Texaner wuchs als Anhänger der Dallas Cowboys auf, trug also nie Brady-Trikots. "Ich war kein Fan davon, dass er immer gewonnen hat, aber man muss großen Respekt vor seinen Leistungen haben", sagt Mahomes. Er selbst warf jüngst 14 Touchdowns in vier Spielen, darunter sechs in einer Partie in Pittsburgh. Er ist der jüngste Spieler, dem dies gelang. "Es ist verrückt. Er ist so ruhig. Er realisiert gar nicht, was er gerade tut", sagt sein Vater Pat Mahomes senior.

...Lob da

Auch die Teamkollegen schwärmen. "Das Selbstvertrauen und Auftreten, das dieser Junge hat, habe ich noch nirgends gesehen", sagt Wide Receiver Chris Conley. Trotzdem hebe Mahomes nicht ab, stellt Reid fest: "Er prahlt nie, rühmt sich nie, aber er ist zuversichtlich. Das spüren die Jungs."

Mahomes ist ein Multitalent, spielte in der Highschool neben Football noch Baseball und Basketball. Viele vermuten, er hätte auch in die Fußstapfen seines Vaters treten können, der zwölf Jahre lang in der Major League Baseball als Pitcher antrat. Die Detroit Tigers drafteten Mahomes 2014, doch er entschied sich für das College und den Football.

Football statt Baseball

In seiner Highschool-Zeit galt Mahomes auch als guter Läufer, trotzdem verließ er sich schon während seiner College-Karriere bei den Texas Tech Red Raiders vermehrt auf seinen Arm. Das hilft nun. "Er kann den Ball aus dem Stadion werfen und trifft gute Entscheidungen", lobte Patriots-Trainer Bill Belichick.

Bill Belichick weiß Bescheid.

Den Feinschliff erhält Mahomes nun bei Quarterback-Guru Reid. Für diesen könnte er das letzte Puzzleteil sein, um endlich den Superbowl zu gewinnen. Aber Chiefs-Fans sind gewarnt: Schon in der Vorsaison gelangen mit einer ähnlich explosiven Offensive fünf Siege zum Saisonauftakt. Es folgten sechs Niederlagen in sieben Spielen und später das peinliche Aus in der ersten Playoff-Partie gegen Tennessee.

All das geschah aber mit Alex Smith als Quarterback. Die Kurzpassmaschine war die Antithese zu Kanonier Mahomes. Dennoch dürften gegnerische Teams irgendwann Wege finden, um die Offensive der Chiefs einzubremsen, ihre Defensive ist ohnehin schon suspekt. Mahomes wird also gefordert werden – und zeigen müssen, ob er das Zeug zum Brady hat. (sid, schau, 14.10.2018)