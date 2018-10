Historischer Kalender: 16. Oktober

1448 – Zweite Schlacht auf dem Amselfeld: Die christlichen Verbände unter dem ungarischen Reichsverweser Johann Hunyadi unterliegen den osmanischen Heeren.

1793 – Die entthronte französische Königin Marie Antoinette, Tochter der österreichischen Kaiserin Maria Theresia, wird in Paris enthauptet.

1813 – Beginn der Völkerschlacht bei Leipzig. Die verbündeten Österreicher, Russen und Preußen siegen, das französische Heer von Kaiser Napoleon I. muss sich über den Rhein zurückziehen. Insgesamt fallen 90.000 Soldaten, unter ihnen 15.000 Österreicher.

1853 – Nach dem russischen Einmarsch in den Donaufürstentümern Moldau und Walachei zieht die türkische Armee gegen Russland in den Krieg. (Der Krimkrieg wird mit dem Frieden von Paris am 30. März 1856 beendet.)

1913 – George Bernard Shaws Komödie "Pygmalion" wird in Wien uraufgeführt. (1956 wird das Werk als Musical mit dem Titel "My Fair Lady" weltbekannt).

1918 – Kaiser Karl I. will mit seinem "Völkermanifest" die k.u.k. Monarchie in eine Föderation umwandeln und damit den drohenden Zerfall Österreich-Ungarns abwenden.

1923 – Der Brite John Harwood erhält in der Schweiz ein Patent für die erste Automatikuhr.

1923 – Die "The Walt Disney Company" wird mit Sitz in Los Angeles von dem Filmproduzenten Walt Disney und seinem Bruder Roy gegründet.

1953 – In Paris wird das Schauspiel "L'Alouette" ("Jeanne oder die Lerche") von Jean Anouilh uraufgeführt.

1963 – Der Christdemokrat Ludwig Erhard, langjähriger Wirtschaftsminister und "Vater des deutschen Wirtschaftswunders", wird als Nachfolger von Konrad Adenauer zweiter Bundeskanzler der BRD.

1973 – Yom-Kippur-Krieg: Israelische Truppen erreichen das Westufer des Suezkanals.

1973 – Der Friedensnobelpreis wird US-Außenminister Henry Kissinger und dem nordvietnamesischen Chefunterhändler Le Duc Tho zuerkannt. (Le Duc Tho lehnt die Annahme der Auszeichnung ab).

1978 – Der Erzbischof von Krakau, Kardinal Karol Wojtyla, wird als Nachfolger von Johannes Paul I. (Albino Luciani) zum ersten nichtitalienischen Papst seit 1523 gewählt. Er nimmt den Namen Johannes Paul II. an.

1988 – Der Absturz einer Passagiermaschine der "Uganda Airlines" unweit des römischen Flughafens "Leonardo da Vinci" fordert 31 Menschenleben. 21 Personen werden verletzt.

1988 – Bei den niederösterreichischen Landtagswahlen müssen ÖVP und SPÖ Verluste hinnehmen, die FPÖ verbucht starke Gewinne.

1993 – In Wien wird das renovierte "Etablissement Ronacher" mit einem Benefizgalakonzert der Philharmoniker festlich eröffnet.

1993 – Der UNO-Sicherheitsrat verhängt eine Seeblockade gegen Haiti, um die Militärputschisten zur Wiedereinsetzung des demokratisch gewählten Präsidenten Jean-Bertrand Aristide zu zwingen.

1993 – Die Aktion "Nachbar in Not" startet, in Zusammenarbeit mit einigen großen Zeitungen in den Bundesländern, die "Initiative Frieden", eine neue Kampagne, um vor allem Frauen, Kindern und älteren Menschen im ehemaligen Jugoslawien über die Wintermonate zu helfen. Wer für die Aktion spendet, schließt sich gleichzeitig einem Appell an, den Krieg zu beenden.

1998 – Der Deutsche Bundestag stimmt einer Bundeswehr-Beteiligung im Falle eines NATO-Schlages gegen Belgrad wegen der Kosovo-Krise mit großer Mehrheit zu.

1998 – Mit dem Abgang von "Derrick" nach 281 Folgen geht eine Krimi-Fernsehära zu Ende.

2003 – Papst Johannes Paul II. feiert das 25-jährige Jubiläum seines Pontifikats. (Nach Pius IX. und Leo XIII. ist er der dritte Papst in 2.000 Jahren, der länger als ein Vierteljahrhundert im Amt ist.)

Geburtstage:

Albrecht von Haller, schwz. Arzt, Naturforscher und Dichter (1708-1777)

Joseph Austen Chamberlain, brit. Politiker (1863-1937)

Eugene Gladstone O'Neill, US-Dramatiker (1888-1953)

Enver Hoxha, alb. Politiker (1908-1985)

Cesar Bresgen, öst.Komponist (1913-1988)

Louis Althusser, frz. Philosoph (1918-1990)

Bobby Pirron, öst. Kabarettist (1918-2007)

Bert (Berthold) Kämpfert, dt. Komponist (1923-1980)

Paulo Roberto Falcao, brasil. Fußballspieler(1953- )

Tim Robbins, US-Schauspieler (1958- )

Heinz Schilchegger, öst. Hotelier und ehem. Skirennfahrer (1973- )

Todestage:

Amadeus V., frz. Fürst, Stammvater des ital. Königshauses Savoyen (1250-1323)

Luca Signorelli, ital. Maler (1445-1523)

Lucas Cranach d.Ä., dt. Maler u. Kupferstecher (1472-1553)

Marie Antoinette, Königin von Frankreich, Erzherzogin von Österreich (1755-1793)

Gene Krupa, US-Jazzmusiker (1909-1973)

Alexander Spoerl, dt. Schriftsteller (1917-1978)

Willi Ritschard, schwz. Politiker (1918-1983)

Paolo Bortoluzzi, ital. Tänzer (1938-1993)

Jonathan Postel, US-Internet-Pionier (1944-1998)

(APA, 16.10.2018)