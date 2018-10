TV-Tipps für Samstag, 13. Oktober

Jörg Haider – Der letzte Tag, Blood Work, In einer besseren Welt

17.30 MAGAZIN

Bürgeranwalt Themen: 1) Die Blutpflaume auf dem Friedhof von Groß-Siegharts: Wer ist für den ungeliebten, viel Schmutz verursachenden Baum auf dem Waldviertler Friedhof zuständig? 2) Bahnhof nicht barrierefrei: Die Badner Bahn transportiert täglich 30.000 Fahrgäste zwischen Wien und Baden. 3) Schacht nicht gesichert – wer haftet? Bis 18.20, ORF 2

20.15 THEMENABEND

Jörg Haider – Der letzte Tag Familienmitglieder wie die verstorbene Dorothea Haider und Schwester Ursula Haubner, Weggefährten wie Stefan Petzner und Gerhard Dörfler sowie Journalisten erinnern sich an den 10. Oktober 2008. Um 21.05 Uhr folgt ein Porträt von Gerhard Jelinek. Der ORF-Journalist geht mit Birgit Mosser-Schuöcker um 21.55 Uhr den Anfangsjahren der FPÖ nach und dessen Gründungsvater Herbert Kraus. Bis 22.45, ORF 3

22.00 BLIND DATE

Jennifer 8 (USA 1992, Bruce Robinson) Bei der Suche nach dem Serienkiller soll die sehbehinderte Musiklehrerin Helena Robertson helfen und gerät selbst in Gefahr. Mittelspannender, effektvoller Thriller mit Schauspielern, denen das Dickauftragen nicht ganz fremd ist (John Malkovich, Andy Garcia, Uma Thurman). Bis 23.55, ZDF neo

derfilmrezensent "Jennifer 8" , der Trailer

22.10 KEIM

In einer besseren Welt (Haevnen, DK/S 2010, Susanne Bier) Ein pazifistischer Arzt, der in Krisengebieten arbeitet – und sein unter Mobbing leidender Sohn, der die Passivität des Vaters nicht verstehen kann. Die Gewaltparabel von Susanne Bier wurde mit einem Oscar ausgezeichnet. Bis 0.00, One

22.25 DIE PATRIOTIN

(USA 2010, Phillip Noyce) Als CIA-Agentin Evelyn Salt (Angelina Jolie) den russischen Überläufer Vasily Orlov verhört, erzählt er ihr eine unglaubliche Geschichte: Während des Kalten Krieges habe Russland amerikanische Kinder durch Schläfer ausgetauscht, die später für Anschläge eingesetzt werden sollten. Nun steht ein Anschlag auf den Präsidenten bevor – und Evelyn Salt soll ihn ausführen. Es folgt eine Hetzjagd auf die vermeintliche Spionin. Rasante Action mit einem interessanten oder hanebüchenen Plot – je nachdem, wie man zu sowjetischen Verschwörungen steht. Bis 0.20, ProSieben

sony pictures entertainment "Salt", der Trailer

22.45 TALK

Denk mit Kultur Kabarettist Viktor Gernot und Schauspielerin Brigitte Kren in der späten Plauderstunde mit Birgit Denk. Bis 23.40, ORF 3

22.45 GEFÄSSE

Blood Work (USA 2002, Clint Eastwood) Clint Eastwood als Ermittler, der sich einer Herztransplantation unterziehen und in den Ruhestand begeben muss. Wenig später ersucht ihn eine Frau, sich eines Mordfalls anzunehmen – das Herz des Opfers schlägt nun in seiner Brust. Brian Helgelands Drehbuch macht ausreichend Gebrauch von dieser Herzensangelegenheit und lässt die Pumpe zur sinnträchtigen Metapher werden. Bis 0.45, Servus TV

foto: tele münchen Clint Eastwood und Anjelica Huston in "Blood Work".

23.50 EMOTIONAL

Silver Linings (USA 2012, David O. Russell) Pat (Bradley Cooper) leidet an einer bipolaren Störung. Nachdem er den Liebhaber seiner Frau fast zu Tode geprügelt hatte, verbrachte er acht Monate in einer geschlossenen Psychiatrie. Nun will Pat seine Frau zurückerobern und versucht das über deren Freundin Tiffany (Jennifer Lawrence). Sensationell gespielt mit gelungenem Finale. Bis 1.40, ORF 1