In Türkei inhaftierter US-Pastor Brunson freigelassen

Ein türkisches Gericht ordnete am Freitag die Aufhebung des Hausarrests an

Ankara – Der in der Türkei seit zwei Jahren festgehaltene US-Geistliche Andrew Brunson wurde freigelassen. Ein Gericht in Aliaga ordnete am Freitag die Aufhebung des Hausarrests des evangelikalen Pfarrers an. Brunson wurde zwar zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt. Diese sei aber bereits mit der Untersuchungshaft abgegolten, erklärte das Gericht. Die Entscheidung bedeutet, dass Brunson die Türkei verlassen darf.

"Pastor Bunson gerade freigelassen. Wird bald zu Hause sein!" schrieb Trump am Freitag auf Twitter in Großbuchstaben.

Vor der Fortsetzung des Prozesses hatte Brunsons Anwalt İsmail Cem Halavurt der Deutschen Presse-Agentur gesagt, er erwarte, dass der Hausarrest aufgehoben werde und sein Mandant ausreisen dürfe. Bereits am Mittwoch hatte US-Außenminister Mike Pompeo gesagt, er sei sehr zuversichtlich, dass Brunson in Kürze in die USA zurückkehren könne.

Angebliche Verbindung zu Gülen

Brunson war im Oktober 2016 wegen Terrorvorwürfen in der Türkei festgenommen und wenig später in Untersuchungshaft genommen worden. Die Ermittler werfen ihm Verbindungen zu dem in den USA lebenden Prediger Fethullah Gülen vor, der nach Ansicht der türkischen Regierung hinter dem Putschversuch vor zwei Jahren steht. Ende Juli hatte ein Gericht die Haft in Hausarrest umgewandelt.



Der Fall hatte eine schwere Krise zwischen den Nato-Partnern USA und Türkei ausgelöst. Um Brunson freizubekommen, hatten die USA im August Sanktionen und Strafzölle gegen die Türkei verhängt. Die Lira brach daraufhin auf historische Tiefstände ein. Präsident Recep Tayyip Erdoğan warf den USA vor, einen Wirtschaftskrieg gegen die Türkei zu führen. Er drohte mit einer wirtschaftlichen und politischen Abkehr vom Westen und kündigt eine stärkere Hinwendung zu Russland und China an. (Reuters, red, 12.10.2018)