Rafelsberger trifft Radwan: "Ich hatte mir einen viel Rechteren vorgestellt"

Pia ist politisch links angesiedelt, Ivo findet die Arbeit der Regierung gut. Durch "Österreich spricht" trafen sie aufeinander

der standard Ein kurzer Einblick in ein Gespräch eines Gegensatzpaares.

Bei sechs der sieben gestellten Fragen, die zur Anmeldung für "Österreich spricht" gestellt wurden, lagen die Studenten Pia Rafelsberger und Ivo Radwan auseinander. Ihrer Meinung nach sei beispielsweise der Islam – wie alle Religionen – nicht mit den europäischen Werten vereinbar. Er als Moslem sieht das anders und findet im Gegensatz zu ihr wiederum in der türkis-blauen Regierungsarbeit einige positive Aspekte. Dem STANDARD gewährte das gegensätzliche Gesprächspaar einen kurzen Einblick in die größten Konfliktpunkte und verriet auch, wieso man sich vorstellen kann, auch künftig noch in Diskurs zu treten. (red, derStandard.at, 13.10.2018)