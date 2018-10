Montagsfrage: Wie gleichen sich Ihre Beziehungen?

Das philosophische Gedankenspiel zum Wochenbeginn

Manchmal hat man ein Beziehungs-Déjà-vu. Genau dieselben Schmetterlinge hat man doch bereits beim vorigen Partner oder der vorigen Partnerin gespürt, genau diese Streitigkeit hat man doch schon einmal geführt. Genau dieselben Dinge führen auch in der aktuellen Beziehung zu Frustration oder zu freudigen Momenten. Wiederholt man sich einfach immer? Und falls ja, wiederholt man alte Muster eher am Anfang oder am Ende einer Beziehung? Max Frisch formuliert dazu in seinem Buch "Fragebogen" folgende Frage – zwar bezogen auf Ehen, doch hier sind alle Beziehungen mitgemeint:

Falls Sie schon mehrere Male verehelicht waren: Worin sind Ihre Ehen sich ähnlicher gewesen, in ihrem Anfang oder in ihrem Ende?



foto: getty images/istockphoto/skynesher Déjà-vu?

Jeden Montag stellen wir Ihnen eine Frage, die Sie im Forum diskutieren können. Welchen Zugang Sie bei der Beantwortung wählen – pragmatisch, theoretisch, emotional oder persönlich –, bleibt Ihnen überlassen. Wie würden Sie diese Montagsfrage beantworten? (aan, 15.10.2018)