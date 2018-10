Prinzessin Eugenie heiratete in Kleid von Austro-Designer Pilotto

Windsor – Fünf Monate nach der Hochzeit von Prinz Harry mit der US-Schauspielerin Meghan Markle heiratete am Freitag Harrys Cousine Prinzessin Eugenie ihren langjährigen Freund Jack Brooksbank. Die beiden gaben sich ebenso wie Harry und Meghan in der George's Chapel in Windsor das Ja-Wort.

Die 28-jährige Eugenie ist die Tochter von Prinz Andrew, dem zweitgeborenen Sohn von Queen Elizabeth II und seiner Ex-Frau Sarah Ferguson. Eugenie, Nummer neun in der britischen Thronfolge, steht wegen der hohen Kosten der Feier in der Kritik. Etwa zwei Millionen Pfund (2,29 Millionen Euro) waren allein für die Sicherheit veranschlagt – zu tragen von den Steuerzahlern.

Österreicher schneiderte Kleid

Wie bei fast jeder royalen Hochzeit wurde im Vorfeld über das Hochzeitskleid der Prinzessin gerätselt. Am Freitag wurde das Geheimnis gelüftet: Das Kleid aus elfenbeinfarbenem Duchess-Satin mit großem Rückenausschnitt und langer Schleppe wurde von den beiden Designern Peter Pilotto und Christopher De Vos geschneidert. Der in Tirol geborene Pilotto gründete das Label Peter Pilotto 2007 mit seinem Partner in London. (APA, red, 12.10.2018)

