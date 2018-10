Schauspielende Sänger und Sängerinnen: Kann das gutgehen?

Cher, Lady Gaga oder Justin Timberlake? Welcher Sänger, welche Sängerin gefällt Ihnen im Schauspielfach am besten?

Schuster, bleib bei deinem Leisten, heißt es. Eigentlich. Denn nicht jeder hält sich daran. Weder Christina Aguilera noch Beyoncé und aktuell auch nicht Lady Gaga. Zurzeit ist die erfolgreiche Sängerin an der Seite Bradley Coopers in dem Film "A Star Is Born" zu sehen. Die Geschichte der Küchenhilfe Ally, die es von der Kellnerin zum musikalischen Megastar bringt, ist nicht Lady Gagas erste Schauspielrolle. Auch in "Hotel", der fünften Staffel der Horroranthologie "American Horror Story", beeindruckte sie als elegante und mörderische Countess – und wurde dafür mit einem Golden Globe ausgezeichnet.

Von Elvis bis Mariah

Doch Lady Gaga ist bei weitem nicht die einzige Sängerin, die ihr Glück auch in der Schauspielerei versucht, wie auch dieser User sagt:

Natürlich wagen nicht nur Frauen den Sprung ins Schauspielfach – auch zahlreiche Sänger konnte man bereits auf der Leinwand entdecken. Schon Elvis spielte in zahlreichen Filmen mit, ebenso Will Smith, der als Schauspieler große Erfolge feierte. Michael Jackson in "Wiz", Justin Timberlake in "Inside Llewyn Davis" oder "Wonder Wheel". Nicht immer gingen derlei schauspielerische Versuche gut aus, zahlreiche verliehene Razzies können das belegen. Die wenigsten werden sich gerne an Mariah Carey in "Glitter" oder Madonna in "Swept Away" erinnern. Doch es gab auch Kritikerlob, große Publikumserfolge und sogar den einen oder anderen Oscar, so wie für Cher in "Mondsüchtig".



Wer hat es am besten gemacht?

Bei welchem Film war ein Sänger oder eine Sängerin eine Bereicherung? Welchen haben Sie eher ruiniert? Und wie hat Ihnen "A Star is Born" gefallen? (aan, 15.10.2018)