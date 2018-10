Migranten aus Deutschland bis zu den USA, von Griechenland bis Afghanistan über Trachten, Sudern und Ordentlichkeit – ein STANDARD-Video

In der STANDARD-Videoserie erzählen Menschen, die in Österreich leben, aber aus einem anderen Land kommen, was für sie "typisch österreichisch" ist. In der dritten Folge geht es ums Aussehen, um Ordentlichkeit und den Hang zum Sudern. (Andreas Müller, Sarah Nägele, Isabella Scholda, 12.10.2018)