VfGH hebt generelles Aus für Bankomatgebühren wieder auf

Heimische Banken müssen die Entgelte, die von Drittanbietern wie Euronet verrechnet werden, nicht übernehmen

Wien – Der österreichische Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat den im Herbst 2017 beschlossenen Passus im Verbraucherzahlungskontogesetz (VZKG) zur Weiterverrechnung der Bankomatentgelte von sogenannten Drittanbietern an heimische Banken für verfassungswidrig befunden.

Es gebe ein öffentliche Interesse an der Bargeldversorgung in strukturschwachen Gebieten, begründet der Verfassungsgerichtshof (VfGH) seine Entscheidung, dass Banken weiterhin bei bestimmten Kontomodellen Entgelte für Bargeldabhebungen an Geldautomaten vorsehen dürfen. Sie seien aber nicht verpflichtet, ihre Kunden von Gebühren von unabhängigen Drittanbietern zu befreien.

Der VfGH hat sich auf Antrag von rund 500 heimischen Geldinstituten mit der Frage befasst, ob es rechtens ist, dass jene Gebühren, die Drittanbieter wie etwa Euronet dem Kunden verrechnet haben, von der kontoführenden Bank verpflichtend an den Kunden rückerstattet werden müssen. Die Verfassungsrichter sagen Nein und geben damit den Banken recht. Solange es nun keine neue Regelung gibt, ist davon auszugehen, dass Euronet nun die Gebühren wieder den Kunden verrechnet.

Recht auf Eigentum

Die Banken hatten argumentiert, der Umstand, dass sie die Entgelte von Drittanbietern wie Euronet, wo 1,95 Euro pro Abhebung von den Geräten verrechnet werden, zahlen müssen, würde "das Recht auf Eigentum verletzen, weshalb der Vorschlag allein deswegen schon verfassungswidrig sein muss".

Nicht verfassungswidrig und somit weiterhin erlaubt ist die Bestimmung des Paragrafen 4 Absatz 2 des VZKG. Die angefochtenen Regelungen würden dem Verbraucherschutz dienen und seien damit im öffentlichen Interesse. Damit die Banken für die Nutzung von Bankomaten die Hand aufhalten dürfen, muss dies zuvor mit den Kunden explizit ausgehandelt werden, das sei im Sinne des Konsumentenschutzes, so der VfGH. (red, 12.10.2018)