Dm testet Abfüllstationen für Waschmittel

Wien – Plastik geriet zuletzt arg in Verruf. Die Drogeriemarktkette dm versucht sich nun testweise in Vermeidung. In zwölf Filialen in ganz Österreich werden Abfüllstationen für Bio-Waschmittel und Bio-Geschirrspülmittel der Marke Planet Pure ausprobiert. Die Behälter dafür werden zunächst gekauft und können dann wiederverwendet werden. Pro Nachfüllung sollen die Kunden nicht nur Kosten sparen, wie es heißt, sondern auch bis zu 60 Prozent an Plastikmüll. Zunächst einmal müssen Interessierte allerdings in die Tasche greifen.

Die große Abfüllflasche für Waschmittel (1,5 l) kostet 50 Cent, die kleine Abfüllflasche für das Spülmittel (1 l) 35 Cent. Ersatzetiketten und RFID-Chips fürs Nachfüllen liegen in den Filialen auf. Der Nachfüllpreis für Waschmittel beträgt 5,95 Euro, für Handgeschirrspülmittel 2,95 Euro.

In folgenden zwölf dm Filialen werden die Abfüllstationen installiert:

1050 Wien, Zentagasse 11-13; Graz, SC Murpark; St. Pölten, Mariazeller Straße; Pasching/Linz, Pluskaufstraße; Mauthausen, Poschacherstraße; Wals/Salzburg, Josef Lindner Straße; Eugendorf, Römerstraße; Innsbruck, Amraserseestraße; Bregenz, Rheinstraße; Klagenfurt/Waidmannsdorf, Südring; Frauenkirchen, FMZ Seewinkel; Kittsee, Eisenstädter Straße. (red, 12.10.2018)