"Command & Conquer": EA arbeitet an PC-Remasters der Echtzeitstrategie-Serie

Nach Debakel rund um Mobile-Ableger "C&C Rivals" will es der Publisher wieder gut machen

Mit dem Mobile-Game Command & Conquer: Rivals hat es sich EA bei den Fans der legendären Echtzeitstrategie-Serie ziemlich verscherzt. Das Spiel wurde im Rahmen der diesjährigen E3 vorgestellt – die Reaktionen reichten von entsetzt bis hin zu wütend. Nun hat sich EA-Producer Jim Vessella auf Reddit zu Wort gemeldet und dort im Command & Conquer-Subreddit gesagt, dass man auf das Feedback der Fans gehört habe und aktuell an Remasters für den PC arbeite.

electronic arts Command & Conquer heute ...

EA bittet um Feedback von Fans

Damit soll das 25-jährige Jubiläum der Serie gefeiert werden. Um auch alles richtig zu machen, bittet EA um Feedback. "In den kommenden Wochen werden wir mit den Fans zahlreich in Kontakt treten", schreibt Vessella dort. Unterdessen soll Feedback unter das Posting des Producers hinterlassen werden. Vesella ist kein Unbekannter, war er an Command & Conquer 3 und Alarmstufe Rot 3 beteiligt. Zudem war er führender Producer bei Kane's Rache.

Ohne Mikrotransaktionen und nicht MOBA-Style

Der größte Wunsch der Fans dort ist, dass das Spiel ohne Mikrotransaktionen kommt. Vessella ging darauf sogar ein und sagte, dass man keine Pläne habe, das kontroverse Zahlelement hinzuzufügen. Ferner wünschen sich Spieler, dass es ein modernes Command & Conquer mit denselben Mechaniken wie bei den Klassikern gibt. "Basis aufbauen, Erzfelder, kein MOBA-Gameplay und keine Spielereien", schreibt ein Reddit-User dort.

cutefloor ... und vor 25 Jahren.

Etliche C&C-Ableger

Das Echtzeitstrategie-Spiel hat auch heute noch zahlreiche Fans. 1995 wurde mit Command & Conquer: Der Tiberiumkonflikt der erste Ableger veröffentlicht. Danach folgten zahlreiche Neuableger. Seit Alarmstufe Rot 3 kritisieren Spieler allerdings, dass bei der Serie eine nicht zufriedenstellende Richtung eingeschlagen wurde. Der Höhepunkt der Kritik wurde letztlich mit Command & Conquer: Rivals erreicht. (red, 12.10.2018)