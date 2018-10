Phuket Vegetarian Festival: Löcher, wo eigentlich keine sind

Von 8. bis 17. Oktober feiern Chinesen das "Fest der neun Kaisergötter"

Von 8. bis 17. Oktober feiern vor allem Auslandschinesen das Phuket Vegetarian Festival 2018. Es soll den Glauben der chinesischen Gemeinschaft an die Abstinenz von Fleisch und verschiedenen anderen Lebensmitteln wie Milchprodukten oder Fisch während des neunten Mondmonats des chinesischen Kalenders preisen. Das Festival ist berühmt für seine extremen Feiern und für den Gesichtsschmuck der Teilnehmer.

Das Fest der neun Kaisergötter ist daoistischen Ursprungs und wird vor allem von Auslandschinesen in Malaysia, Singapur und Thailand mit farbenfrohen Prozessionen in den Straßen begangen. Einige Teilnehmer des Festes versetzen sich in Trance und zeigen ihre vermeintliche Unverwundbarkeit dadurch, dass sie ihre Wangen mit spitzen Gegenständen durchstechen oder über Feuer laufen. (red, 12.10.2018)