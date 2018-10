Israel feiert ersten Sieg unter Teamchef Herzog

2:1-Heimsieg Israels über Schottland – 100. Polen-Länderspiel von Lewandowski beim 2:3 gegen Portugal

Chorzow/Haifa – Teamchef Andreas Herzog feierte im dritten Anlauf mit Israels Nationalmannschaft den ersten Sieg. Im Nations-League-Heimspiel der Liga C gegen Schottland verwandelten Salzburg-Stürmer Munas Dabbur und Co. in Haifa einen 0:1-Pausenrückstand noch in einen 2:1-Sieg und hielten ihre Aufstiegschancen damit am Leben. Nach je zwei Spielen halten sowohl die Israelis als auch Schottland sowie Albanien bei je drei Punkten. Bei Herzogs Pflichtspieldebüt war Israel in Albanien mit 0:1 unterlegen.

Dabbur spielte durch, blieb aber bei seinem zehnten Länderspiel torlos. Die Treffer erzielten Dor Peretz (52.) sowie Kieran Tierney (75.) mit einem Eigentor. Charles Mulgrew hatte die Gäste aus einem Elfer in Führung gebracht (25.). Nach Gelb-Rot für John Souttar (61.) agierte Israel gut eine halbe Stunde in Überzahl.

Portugal siegreich

Im 100. Länderspiel von Robert Lewandowski hat Polen indes eine 2:3-Niederlage gegen Fußball-Europameister Portugal kassiert. In Abwesenheit von Superstar Cristiano Ronaldo drehten die Portugiesen den Pausenrückstand und sind auf Kurs Richtung Gruppensieg. Polen und Italien (je 1) dürfen sich nur noch im Falle von zwei vollen Erfolgen Halbfinal-Hoffnungen machen.

Alleiniger Rekordnationalspieler Polens ist nun Jakub Blaszczykowski. Er wurde in seinem 103. Länderspiel nach 63 Minuten eingewechselt, schaffte mit seinem 21. Länderspieltor den Anschlusstreffer zum 2:3 (77.). Serie-A-Goalgetter Krzystof Piatek (18.) hatte die Polen sogar in Führung gebracht, ehe Andre Silva (31.), ein Eigentor von Kamil Glik (41.) sowie Bernardo Silva (52.) dem Spiel eine Wende gaben. (APA, 11.10.2018)