Lokal in Mailand bietet Gratis-Sushi gegen Instagram-Einträge

Nutzer müssen aber 100.000 Follower haben

Gratis-Sushi gegen Instagram-Bilder an die Internetgemeinde: Eine Restaurantkette im norditalienischen Mailand hat sich für ihre neue Filiale etwas einfallen lassen, um bekannter zu werden und Kundschaft anzulocken. Wer in dem Online-Bilderdienst 100.000 sogenannte Follower hat und ein Bild des Restaurants oder von Sushi-Gerichten mit einem Link zu dem Lokal postet, bekommt sein Essen umsonst.

Startschuss

Die neue Filiale der Kette "This is not a sushi bar" sollte am Donnerstagabend öffnen, ihr Angebot gilt ab Montag. Rabatte gibt es auch bei weniger Instagram-Anhängern – allerdings muss dafür zuvor ein Essen samt Getränk gekauft werden. "Wir haben nach einer Idee für unser neues Restaurant gesucht", sagte einer der Besitzer, Matteo Pittarello. Ihnen sei dann bewusst geworden, dass der Großteil ihrer Kunden Instagram nutze und der Bilderdienst eine exzellente Werbung für den Laden sei.

Den Hauptumsatz macht "This is not a sushi bar" mit Sushi-Lieferungen nach Hause – für diese soll das Angebot nicht gelten. Indes kann sich die Kette vorstellen, das Konzept Sushi gegen Instagram-Follower auf ihre anderen Filialen auszuweiten. (APA, 11.10.2018)