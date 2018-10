TV-Tipps für Freitag, 11. Oktober

Cast Away mit Tom Hanks, Wer verdient am Weltall?, Universum History, Tracks, Ein seltsames Paar

18.30 MAGAZIN

Konkret: Fly-Niki-Insolvenz – Bleiben die Passagiere auf der Strecke? Eine Kundin buchte bei der insolventen Fluglinie. Weil sie den Betrag überwies und nicht mit Kreditkarte bezahlte, wartet sie auf ihr Geld. Bis 18.51, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Abgetorft! Paläoökologe Hans Joosten schützt Moore. Torfabbauer liefern den Rohstoff Torf inzwischen bis nach China. Umweltschützer und Torfabbauer streiten um Mutter Erde. Bis 20.15, Arte

20.15 VERSCHOLLEN

Cast Away – Verschollen (USA 2000, Robert Zemeckis) Chuck C. Noland (Tom Hanks) konnte sich nicht aussuchen, was er am liebsten auf eine einsame Insel mitnehmen möchte: Als einziger Überlebender eines Flugzeugabsturzes strandet er auf einer unbewohnten Insel im Pazifik. Hommage an Robinson Crusoe. Bis 23.00, RTL 2

21.00 MAGAZIN

Makro: Wer verdient am Weltall? 40 Milliarden Euro haben Unternehmen in der deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie im vergangenen Jahr umgesetzt. Das Magazin fragt nach, ob es sich lohnt, die Branche jedes Jahr mit einer Milliarden Euro zu fördern. Bis 21.30, 3sat

22.30 DOKUMENTATION

Universum History: Chinesische Mauer Ein Monument von Macht: Im zweiten Teil spielt der Ming-Kaiser Yongle (1360-1424) eine zentrale Rolle. Bis 23.15, ORF 2

23.00 MAGAZIN

Das Literarische Quartett von der Frankfurter Buchmesse. Volker Weidermann, Christine Westermann, Thea Dorn sowie der Literaturkritiker Denis Scheck diskutieren über Neuerscheinungen von Karen Duve, Richard Powers, Stephan Thome und David Foster Wallace. Bis 23.45, ZDF

23.20 MAGAZIN

Tracks Themen des Musikmagazins: 1) Sound Poetry. 2) Porträt Gloria Gaynor. 3) United Music of Amazonia. 4) Tank and the Bangas. 5) Ari Asters Spielfilm Hereditary. Bis 0.05, Arte

23.45 FREUNDE FÜRS LEBEN

Ein seltsames Paar (USA 1967, The Odd Couple, Gene Saks) Der schlampige Lebemann Oscar (Walter Matthau) bereut es schon bald, Freund Felix (Jack Lemmon) Zuflucht gewährt zu haben. Der macht sich mit manischem Eifer ans Aufräumen und führt sich auch sonst ungewohnt häuslich auf. Bald fliegen die Fetzen. Bis 1.25, BR