card complete – Ihr zuverlässiger Partner in Sachen bargeldloses Bezahlen

Ob im Einzelhandel, in der Hotellerie, Gastronomie oder beim Online-Shopping, auf Reisen oder bei alltäglichen Einkäufen und in der Freizeit – der bargeldlose Zahlungsverkehr ist aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzu denken.

Bargeldloses Bezahlen ist ein entscheidender Erfolgsfaktor für Handel und Dienstleistungsgewerbe und mittlerweile quasi selbstverständlicher Bestandteil des Geschäfts.

Komplettangebot aus einer Hand

card complete deckt als einziger voll integrierter Karten-Komplettanbieter Österreichs die Gesamtabwicklung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs ab und bietet individuelle Lösungen für Unternehmen jeder Größenordnung. Akzeptanzpartnern wird dabei eine umfangreiche Terminal-Produktpalette für verschiedenste Anforderungen geboten. Neben den klassischen stationären Lösungen steht eine Reihe mobiler Terminallösungen mit unterschiedlichen Technologien wie IP, Wireless LAN oder Bluetooth® für flexible Anforderungen sowie Webterminals für Online-Shops und sichere Zahlungsabwicklungen im Internet zur Verfügung.

NFC weiter im Vormarsch

Als Innovationsführer in Sachen bargeldloses Bezahlen treibt card complete auch die flächendeckende Einführung NFC-fähiger Terminals (Near Field Communication) weiter voran. Die neueste Terminal-Generation verfügt dabei über eine bereits integrierte NFC-Kontaktlosfunktion– kompakt und platzsparend in einem Gerät. Zusätzliche Installationen und Geräte im Kassenbereich sind somit nicht mehr notwendig. Vor allem für Akzeptanzpartner bietet diese Variante des bargeldlosen Bezahlens noch mehr Kundenkomfort und eine Vereinfachung der internen Abläufe, so beispielsweise durch den Wegfall großer Kleingeldsummen sowie kürzere Manipulationszeiten und geringere Wartezeiten an den Kassen. Der Erfolg ist dabei enorm, wie die Zahlen zeigen. So konnten auch 2017 hohe Zuwachsraten bei den kontaktlosen Zahlungen und Umsätzen verzeichnet werden.