Afrikas jüngster Milliardär in Tansania entführt

Bewaffnete kidnappten 43-jährigen Mohammed Dewji

Daressalam – Afrikas jüngster Milliardär Mohammed Dewji ist am Donnerstag in der tansanischen Wirtschaftsmetropole Daressalam von Bewaffneten entführt worden. Erste Informationen wiesen darauf hin, dass der 43-Jährige "von Weißen gekidnappt wurde, die in zwei Autos unterwegs waren", sagte Gouverneur Paul Makonda Journalisten.

Dies sei der erste Vorfall dieser Art, fügte Makonda hinzu. Nach Behördenangaben wurde der Unternehmer entführt, als er den Fitnessraum eines Hotels betreten wollte. Laut Daressalams Polizeichef Lazaro Mambosasa schossen die Angreifer in die Luft, bevor sie Dewji ins Auto drängten. Die Polizei habe die Fahndung eingeleitet, es habe bereits erste Festnahmen gegeben.

Dewji wurde in Tansania geboren und studierte später an der Georgetown Universität in den USA. Von 2005 bis 2015 war er Mitglied des tansanischen Parlaments. Der 43-Jährige ist Chef des MeTL-Konzerns, der in den Branchen Landwirtschaft, Versicherung, Transport, Logistik und Lebensmittel aktiv ist, sowie Hauptanteilseigner des Fußballvereins Simba SC.

2013 war Dewji der erste Tansanier auf der Titelseite des Magazins "Forbes". Zwei Jahre später erklärte das Magazin ihn zu Afrikas Persönlichkeit des Jahres. Mit einem geschätzten Vermögen von 1,5 Milliarden Dollar (1,30 Mrd. Euro) steht er laut "Forbes" auf Platz 17 der Liste der afrikanischen Milliardäre. (red, APA, 11.10.2018)