Wandern von Deutschland bis Griechenland

Egal ob in den Alpen, auf Sardinien oder in Griechenland. Schöne Wanderwege gibt's überall auf der Welt. Hier sind ein paar Tipps.

Berchtesgadener Land: SalzAlpenSteig oder Rauf auf die Hexe

Alpen, wunderschöne Seen und ganz viel Grün: Das Berchtesgadener Land ist wie geschaffen für Wanderfreunde. Insbesondere die Gmainer Rundtour, ein Teil der SalzAlpenTour, hält viele schöne Aussichtspunkte für seine Besucher bereit. Vom Wanderparkplatz in Bayerisch Gmain geht es auf die rund sieben Kilometer lange Wanderung, die Aktivurlauber konditionell und technisch herausfordert. Ein besonderer Tipp für motivierte Wanderer ist auch die Überquerung des Lattengebirges in einer Sechs-Stunden-Wanderung. Dem Ostteil des Gebirges, der im Volksmund aufgrund seiner Silhouette "schlafende Hexe" genannt wird, lässt es sich bildlich auf den Kopf steigen.

Alpenpanorama inklusive Schweiz

Es ist die Trenddestination für die Wintertage: Andermatt in den Schweizer Alpen. Allerdings ist auch das Sommerprogramm des Dorfs nicht zu unterschätzen. Aktivurlauber kommen hier ebenfalls voll auf ihre Kosten, denn Andermatt bietet ganzjähriges Vergnügen für Groß und Klein. Ein Favorit unter den Wanderwegen ist der sogenannte Herbal Hike. Von Juli bis Oktober ist diese Wanderung ein ganztägiges Abenteuer mit kulinarischen Highlights. Denn je nach Saison warten Wildspinat, Schwarzkümmel, Silberdisteln oder Heidel- und Preiselbeeren am Wegrand darauf, probiert zu werden.

Spazierhimmel im Salzburger Land

Spazierhimmel Werfenweng heißt das konzipierte Zwölf-Kilometer-Wegenetz durch das sonnenverwöhnte Hochplateau im Salzburger Land. Ein dezentes Informations- und Leitsystem mit vielfältigen Möglichkeiten für attraktive Zwischenstopps verbindet die anderthalb bis zwei Meter breiten Wege, die für beinahe alle Witterungsverhältnisse geeignet sind. Fernab von Straßen führen die Pfade durch Wiesen, Wälder und Heiden, vorbei an Bachläufen, Baumreihen und Naturdenkmälern. Sonne und Schatten wechseln sich ab, stolze Alpengipfel sind stets zum Greifen nah. Die Spazierideen reichen vom Morgen- bis zum Mondschein-Spaziergang, die saisonalen Szenerien wandeln sich vom herbstlichen Farbenspiel über winterlichen Schneezauber bis hin zu Frühlingserwachen und Sommerfrische.

Entdeckungen an der Lykischen Küste

Zunächst denkt man bei einem Urlaub an der Lykischen Küste vor allem an Sonne, Meer und Strand. Doch die Region rund um den Hillside Beach Club bietet auch herrliche Wanderwege mit traumhaften Aussichten, die zum großen Teil noch völlig unbekannt sind. Durch die Region führt auch der Lykien-Wanderweg, der mit seinen rund 500 Kilometern zu den zehn längsten und schönsten Wanderrouten der Welt zählt und das antike Lykien zwischen Taurusgebirge und Mittelmeer erschließt. Unbeschreibliche Landschaften, Reste antiker Stätten, unberührte Natur und traumhafte Aussichten machen diese Wanderung zu einem besonderen Erlebnis.

Ein Erlebnis auf dem Mieminger Plateau

Das Mieminger Sonnenplateau in Tirol ist Ausgangspunkt von unzähligen gepflegten Spazier- und Wanderwegen unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade in die beeindruckende Bergwelt. Geprüfte Bergführer und Wander-Guides führen dabei kundig durch die einzigartige Tiroler Tier- und Pflanzenwelt. Allein auf dem Sonnenplateau laden fünf gemütliche Almhütten zum Rasten, Ruhen und Genießen ein. Für längere Ausflüge bietet das Alpenresort Schwarz auch Lunch Pakete zum Mitnehmen an.

Naturparadies Sardinien

Auf der italienischen Insel Sardinien laden verschlungene Pfade zum gemütlichen Wandern ein. Im Norden der Insel lohnt sich eine Umrundung des Capo Testa mit seinem Leuchtturm, seinen einzigartigen Granitfelsformationen und den vielen kleinen Badebuchten. Vom Capo Testa hat man zudem Sicht auf die Südspitze Korsikas. Auch rund um das ehemalige Fischerörtchen Isola Rossa bieten sich attraktive Küstenwanderungen. Am Monte Biancu lassen sich noch heute Wohnhöhlen entdecken, die einst den sardischen Hirten und ihren Herden Zuflucht boten.

In Griechenland auf Schusters Rappen

Der Küstenwanderweg zwischen dem Sani Resort und dem Dorf Siviri gilt als einer der schönsten auf der Halbinsel Chalkidiki. Der etwa fünf Kilometer lange Weg folgt dem Küstenverlauf und schlängelt sich durch die Pinienwälder direkt oberhalb der Klippen. Unterwegs bieten sich einzigartige Ausblicke auf das türkis leuchtende Meer. Hier finden sich besondere Naturschätze, wie eine seltene Eiche im Tal von Kousoupia, und die Ausgrabungsstätte eines frühchristlichen Tempels.

Premiumwandern im Saarland

Die Naturparkregion Saar-Hunsrück im Saarland gehört zu den angesagtesten Wandergebieten Deutschlands mit einer herausragenden Auswahl an qualitativ hochwertigen Premiumrouten. Allein im Sankt Wendeler Land sind fast 1.500 Kilometer Wanderwege beschildert – zehn Premiumwege starten in der Nähe des Victor’s Seehotel Weingärtner, das nur rund 300 Meter vom Bostalsee entfernt liegt. Hoteldirektor Gerold Weingärtner geht gern persönlich mit seinen Gästen auf Tour oder versorgt sie mit maßgeschneiderten Tipps. Zu seinen Lieblingstouren gehören alle, bei denen Wanderer am Ende des Weges zünftig einkehren können, so wie der Offizierspfad in Tholey, der sich wegen seiner geringen Steigung auch optimal für Familien eignet. (red, 18.10.2018)