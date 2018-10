Großbritannien ernennt Ministerin für Suizidprävention

Die britische Premierministerin Theresa May hat den vermutlich weltweit ersten Minister für Suizidprävention ernannt

Am Welttag der psychischen Gesundheit, der jährlich am 10. Oktober stattfindet, wurde in Großbritannien die konservative Abgeordnete und Staatssekretärin des britischen Gesundheitsministeriums, Jackie Doyle-Price, zur Ministerin für Suizidprävention ernannt.

Jährlich nehmen sich in Großbritannien 4500 Menschen das Leben, bei Männern unter 45 ist Suizid die häufigste Todesursache, wie CNN berichtet. Doyle-Price wird eine Taskforce leiten, die mit Experten für Suizid- und Selbstverletzungsprävention, Wohltätigkeitsorganisationen, Spitalern und Betroffenen zusammenarbeiten soll.

Premierministerin Theresa May sagte dazu: "Wir können das Stigma beenden, das zu viele gezwungen hat, schweigend zu leiden. Wir können verhindern, dass Selbstmord zu viele Menschenleben fordert."

Mehr Geld

May hat auch mehr Unterstützung für psychiatrische Dienste für Kinder und Jugendliche zugesagt, sowie die Finanzierung einer Hotline, an die Menschen mit psychischen Problemen sich rund um die Uhr und kostenlos wenden können.

Barbara Keeley, Sprecherin für psychische Gesundheit in der oppositionellen Labour Party, sagte zum Vorstoß der Regierung: "Ein Schwerpunkt zu Suizidprävention ist angesichts der erschreckenden Zunahme der Suizidraten seit 2010, insbesondere bei jungen Menschen, längst überfällig, erfordert aber auch eine angemessene Finanzierung der Dienste an der Front." Die psychiatrischen Dienste würden von der konservativen Regierung immer noch unterfinanziert, kritisiert sie. (red, 11.10.2018)