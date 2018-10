"Piefke-Saga" lässt grüßen: Kitzbühel startet in die Skisaison

Mit Schnee aus Schneedepots wurden rund 1,6 Kilometer Piste mit rund 100 Zentimeter Schneehöhe ausgebracht

Kitzbühel – Die Bergbahnen Kitzbühel starten am Wochenende trotz hoher Temperaturen und beinahe sommerlichen Herbstwetters in die Skisaison. Mit dem Schnee aus den im Frühjahr angelegten Depots habe man rund 1,6 Kilometer Piste mit einer Schneehöhe von 100 Zentimeter ausgebracht, sagte eine Sprecherin der Bergbahnen am Donnerstag.

Angst, dass der Schnee noch vor Beginn der eigentlichen Wintersaison wegschmilzt, hat man nicht. "Wir machen jetzt bereits das vierte Jahr in Folge Mitte Oktober auf und haben gute Erfahrungen gesammelt", meinte die Sprecherin. Die Lage der beiden Pisten am Hang sei ideal. Aufgrund der bereits tief stehenden Sonne werde der Schnee kaum mehr von der Sonne berührt. Die Pisten seien auf 1.800 Metern Seehöhe angelegt, dort herrschen derzeit rund elf Grad. Aufgrund der großen Schneemenge sei der Eigenkühleffekt so groß, dass kaum Schnee wegschmelze.

"Wissen, dass das wie in der 'Piefke-Saga' ist"

Den Bergbahnen sei sehr wohl bewusst, dass der frühe Start in die Saison auch Kritik auslöst. "Wir wissen, dass das wie in der 'Pfieke-Saga' ist, aber wir reagieren auf die Nachfrage", erklärte die Sprecherin. Solange die Gäste es annehmen, werde man weiterhin so früh öffnen. Und die Gäste nehmen es an. Im Vorjahr habe man am ersten Wochenende (14. und 15. Oktober 2017) rund 2.000 Skifahrer gezählt – aus dem In- und Ausland.

Vor allem die Skiklubs nähmen das Angebot der Bergbahnen für Trainingszwecke gut an. Unter der Woche, also vom 15. bis 19. Oktober, sei das Skigebiet rein für die Klubs geöffnet. Ab dem 20. Oktober können dann wieder alle die beiden Pisten benutzen.

Für die Bergbahnen sei dieses Vorgehen die ökonomischste Variante. "Wir lagern den Schnee direkt am Hang, das heißt, es entstehen keine Transportkosten", so die Sprecherin. Zudem sei mit den beiden Pistenstreifen bereits eine Basis gelegt, auf der man die restliche Saison aufbauen könne. Der Schnee bestehe zu 80 Prozent aus Kunst- und zu 20 Prozent aus Naturschnee. Der Eigenkühleffekt des Schnees sei so groß, dass man keine Kühlaggregate einsetzen müsse. (red, APA, 11.10.2018)