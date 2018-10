"Werde berühmt": Bei "Sims" kann man nun auch Influencer werden

Lebenssimulation bringt Karriere als Instagram-Promi mit sich

Die nächste Erweiterung für Sims 4 heißt Werde berühmt und bringt eine Karriere als Influencer mit sich. Die Expansion für die Lebens-Simulation bringt auch eine Welt namens Del Sol Valley mit sich, die Hollywood in Los Angeles nachempfunden ist. Dort strebt man um Ruhm – sei es als Rockstar, Filmschauspieler oder eben Instagram-Künstler mit Hang zur Selbstfotografie.

the sims Werde berühmt im Trailer.

Mit Influencerin zusammengearbeitet

Zwecks Authentizität arbeiteten die Sims-Entwickler mit der Influencerin Baby Ariel zusammen. Sie wurde durch ihre Videos auf der Videoplattform Musical.ly bekannt und ist seither eine gefragte Sängerin mit neun Millionen Fans auf Instagram. "Aww", ihr bekanntester Song mit fast 50 Millionen Aufrufen auf Youtube, ist auch Teil des Werde-berühmt-Soundtracks.

"Wildesten Träume" ausleben

"In Die Sims 4 Werde berühmt leben Spieler ihre wildesten Träume aus, indem sie ein Promi werden, und alle Vorteile genießen, die das Berühmtsein in Die Sims 4 mit sich bringt. Von Zusammentreffen mit A-Promis im Studio bis hin zu mit Stars gespickten Partys in den Hügeln, können Sims nun alles erlebeben", sagt Grant Rodiek, führender Sims-Entwickler.

Wann die Erweiterung erscheint

Werde berühmt erscheint am 16. November für PC und macOS. Die Erweiterung kann bereits für 39,99 Euro bestellt werden. Um diese zu spielen, wird das Hauptspiel vorausgesetzt. (red, 11.10.2018)