Fall Maurer: Bogner-Strauß spricht sich für Gesetzesänderung aus

Gegen den Bierhändler sind Ermittlungen wegen Falschaussage möglich – Richter von Lüge überzeugt, Prozessprotokolle werden Staatsanwaltschaft übermittelt

Wien – Angesichts der Causa "Bierhändler gegen Maurer" verspricht Frauenministerin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) nach Absprache mit Staatssekretärin Karoline Edtstadler (ÖVP), "alle derartig gelagerten Fälle" in der Taskforce der Koalition, die sich mit Reformen des Sexualstrafrechts beschäftigt, "genau zu prüfen und Expertenmeinungen einzuholen". Dazu hält Bogner-Strauß fest: Angesichts des steigenden Frauenhasses im Netz könne man "nicht zur Tagesordnung übergehen".

Auf den konkreten Fall der grünen Ex-Abgeordneten Sigi Maurer könne man freilich "nicht Einfluss nehmen", da der Fall in Berufung sei – "da möchte ich dem Letzturteil nicht vorgreifen", sagt Bogner-Strauß. Fest stehe aber, dass laut aktuellen Umfragen "jede dritte Frau" im vergangenen Jahr zumindest einmal von bedrohlichen Botschaften über digitale Medien betroffen gewesen sei. Daher gehe es ihr als Ministerin nun darum, dass "Frauen die rechtliche Möglichkeit haben, sich bei Hass im Netz rasch und unkompliziert wehren zu können". Nachsatz: "Daher ist eine Gesetzesänderung anzudenken."

Maurer selbst sagt zum Vorstoß der Ministerin: "Ich freue mich, dass die Regierung erkannt hat, dass es Handlungsbedarf gibt."

Versand ohne Folgen

Hintergrund: Der Versand belästigender Botschaften an eine Person gilt nicht als strafrechtlich relevant. Am Dienstag war Maurer am Wiener Straflandesgericht wegen übler Nachrede verurteilt worden, weil sie nach obszönen Privatnachrichten via Facebook Ende Mai die Identität jenes Mannes über digitale Netzwerke publik gemacht hatte, von dessen Geschäftsaccount sie die Botschaften erhalten hatte. 7.000 Euro muss Maurer gemäß dem erstinstanzlichen Spruch zahlen, davon 3.000 an den Staat und 4.000 an den Bierhändler, dazu die Prozesskosten.

Der Bierhändler selbst will die vulgären Aufforderungen zum Oralsex sowie die Fantasien von Analsex nicht abgesetzt haben, weil in seinem Lokal die Kundschaft Zugang zu seinem Computer gehabt habe. Maurers Anwältin Maria Windhager legte umgehend Berufung ein, damit wird der Fall in nächster Instanz vom Wiener Oberlandesgericht verhandelt.

Am Mittwoch hat sich Justizminister Josef Moser (ÖVP) beim Ministerrat gegen Anlassgesetzgebung ausgesprochen, wohl aber konstatierte auch er Lücken im Gesetz – dazu verwies auch Moser auf die Taskforce, die über derartige Tatbestände, darunter etwa Cybermobbing, berät.

Richter von Lüge überzeugt

Auf den Bierhändler könnte ein Verfahren wegen falscher Zeugenaussage zukommen, berichtet die APA. Richter Stefan Apostol, der das Verfahren geleitet hat, wird der Staatsanwaltschaft zur Kenntnis bringen, dass er überzeugt ist, dass der Lokalbetreiber im Zeugenstand unter Wahrheitspflicht gelogen hat.

Ob ein Verfahren wegen Falschaussage gegen den 40-Jährigen eingeleitet wird, entscheidet die Staatsanwaltschaft. Dazu wird der Richter die Verhandlungsprotokolle mit dem Urteil an die Anklagebehörde weiterleiten. Falls es zur Anklage wegen falscher Zeugenaussage kommt, drohen dem Mann bis zu drei Jahre Haft.

Auch Bierhändler will berufen

Apostol hatte in seiner Urteilsbegründung deutlich gemacht, dass er dem klagenden Geschäftsmann so gut wie nichts glaube. Mehrmals hatte der Richter in dem Verfahren dem Mann erklärt, dass er als Zeuge unter Wahrheitspflicht stehe.

Am Donnerstag hat auch der Anwalt des Bierhändlers, Adrian Hollaender, volle Berufung angemeldet. Seinem Mandanten gehe es um eine höhere Entschädigungszahlung für die erlittene Kränkung hatte er dem STANDARD im Vorfeld erklärt. (Nina Weißensteiner, 11.10.2018)