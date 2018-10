James Murdoch möglicher Musk-Nachfolger bei Tesla

Der scheidende Chef von Twenty-First Century Fox soll die besten Chancen auf Musks Posten als Aufsichtsratschef haben. Vorstandschef bleibt Musk selbst

Bangalore / Palo Alto – Kaum ein Tag vergeht ohne Berichterstattung über das Elektroautounternehmen Tesla und dessen exzentrischen Chef Elon Musk. Aktuell brodelt die Gerüchteküche rund um Musks Nachfolger als Chairman bei Tesla. Die Rolle des Chairman ist vergleichbar mit jener des Aufsichtsratschefs. Laut der Financial Times soll James Murdoch, Sohn des Medienmoguls Rupert Murdoch, die besten Chancen auf den Posten haben. Die Zeitung beruft sich dabei auf zwei Insider. Musk selbst bestritt die Behauptung via Twitter: "This is incorrect."

foto: screenshot twitter

James Murdoch, scheidender Chef von Twenty-First Century Fox, soll jedoch Interesse an dem Posten geäußert haben. Das Timing stimmt. Erst kürzlich kündigte der 45-Jährige an, den von der Familie kontrollierten Medienkonzern zu verlassen, weil gerade große Teile an Disney verkauft wurden. Bis Anfang der Woche saß James Murdoch auch im Aufsichtsrat des britischen Pay-TV-Anbieters Sky. Zuletzt hatte das US-Unternehmen Comcast die Mehrheit an Sky übernommen.

Musk bleibt Vorstandschef

Musk und die US-Börsenaufsicht SEC hatten einen Rechtsstreit über irreführende Twitter-Nachrichten mit einem Vergleich beigelegt. Unter anderem gibt Musk deshalb für drei Jahre das Amt des Chairman bei Tesla ab, Vorstandschef darf er dagegen bleiben.

Bisher hatte Musk sowohl den Posten des Aufsichtsrats- als auch den des Vorstandschefs inne. Den Verwaltungsrat hatte er mit Freunden und Familienmitgliedern besetzt. Das ist nicht ganz unproblematisch, denn in den USA hat der Verwaltungsrat Mitspracherecht bei der Firmenstrategie.

Mit Al Gore, dem ehemaligen US-Vizepräsidenten, und Jim McNerney, dem Geschäftsführer von Boeing, geistern weitere Namen als mögliche Nachfolger herum. (red, 11.10.2018)