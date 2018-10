CSU verliert in Bayern weiter, Grüne legen zu

Einer Civey-Umfrage zufolge würde die CSU bei der Wahl am Sonntag auf 32,9 Prozent kommen, die Grünen legen auf 18,5 Prozent zu

München – Drei Tage vor der Landtagswahl in Bayern verliert einer Umfrage zufolge die CSU weiter in der Gunst der Wähler. In einer Civey-Umfrage für die "Augsburger Allgemeine" (Donnerstagsausgabe) und "Spiegel Online" kommt die CSU auf 32,9 Prozent der Stimmen, das sind 3,1 Prozentpunkte weniger als vor zweieinhalb Wochen. Zugleich legen die Grünen 0,6 Punkte zu auf 18,5 Zähler und stehen damit an zweiter Stelle. Auf Platz drei liegt die AfD mit 12,8 Prozent, das sind 0,4 Punkte weniger als bei der vorangegangenen Umfrage. Die SPD rutscht einen weiteren Punkt ab auf elf Prozent – halb so viel wie bei der Wahl vor fünf Jahren. Auch die Freien Wähler (9,8 Prozent) und die FDP (5,9 Prozent) können der Umfrage zufolge in den Landtag einziehen.

Der Umfrage zufolge wäre damit rechnerisch nur ein Zweierbündnis möglich, und zwar zwischen der CSU und den Grünen. Grünen-Chef Robert Habeck hält das für denkbar. Eine Koalition hänge aber davon ab, wie sich die CSU verhalte, sagte er der "Augsburger Allgemeinen". "Wenn die CSU an einer Orban-lastigen, antieuropäischen Politik festhält, wenn sie weiter Grenzen hochziehen will, wären Gespräche über eine etwaige Koalition schnell erledigt." (Reuters, 11.10.2018)