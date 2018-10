Autobus und Lkw auf A1 bei Melk umgestürzt: Mehrere Verletzte

Mindestens drei Personen wurden schwer verletzt. Die Fahrbahn in Richtung Linz ist blockiert

Melk – Auf der Westautobahn (A1) bei Melk sind am Donnerstag in den Morgenstunden ein Autobus und ein Lkw umgestürzt. Der Unfall forderte nach Polizeiangaben mindestens zehn Verletzte. Das Rote Kreuz berichtete von drei Schwer- und sechs Leichtverletzten. Zehn weitere Personen, die in den Unfall verwickelt waren, seien unversehrt geblieben. Sie wurden zur Bezirksstelle Melk des Roten Kreuzes gebracht. Die Unglücksursache war vorerst unbekannt.

orf Bei einem schweren Unfall auf der A1 bei Melk sind mehrere Menschen verletzt worden.

Die Richtungsfahrbahn Linz war blockiert. Die Sperre führte laut ÖAMTC zu Behinderungen auf der Umleitungsstrecke über die B1. Auf der A1 selbst war ein etwa fünf Kilometer langer Stau die Folge des Unfalls. Die Sperre soll laut Asfinag bis in die Vormittagsstunden aufrecht bleiben.

Die Kollision hatte sich gegen 5.30 Uhr bei Loosdorf ereignet, teilte Feuerwehrsprecher Franz Resperger mit. Seinen Angaben zufolge war ein mit Rundholz beladener Schwertransporter aus Niederösterreich mit einem Autobus aus Mazedonien kollidiert, in dem sich 18 Insassen befanden. Die Zugmaschine des Lkw stürzte um, der Anhänger mit dem Holz blieb stehen. Der Fahrer des Transporters wurde eingeklemmt und schwer verletzt. Er musste aus dem Führerhaus geschnitten werden und wurde mit einem weiteren Opfer ins Universitätsklinikum St. Pölten geflogen.

Zeugen berichteten, dass der Reisebus offenbar eine Panne gehabt habe. Er soll bereits sehr langsam unterwegs gewesen beziehungsweise gestanden und der Holztransporter aufgefahren sein. "Gar nicht funktioniert" hat nach Feuerwehrangaben die Rettungsgasse. (APA, 11.10.2018)