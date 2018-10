Italien kann auch die Ukraine nicht schlagen

Die Squadra Azzurra steckt weiterhin in der Ergebniskrise. Malinowski gleicht Bernardeschis Führung aus

Genua – Der viermalige Fußball-Weltmeister Italien hat einen Sieg im Länderspiel gegen die Ukraine verpasst. In Genua kam die Squadra Azzurra lediglich zu einem 1:1 (0:0) und gab dabei eine Führung aus der Hand. Federico Bernardeschi von Juventus Turin hatte für die Italiener in der 55. Minute zum 1:0 getroffen, Ruslan Malinowski (62.) gelang wenig später der Ausgleich.

Für Italien war es die Generalprobe für die anstehende Partie in der Nations League in Polen am Sonntag (20.45 Uhr). In dem neuen Wettbewerb der Europäischen Fußball-Union (UEFA) steht das Team von Nationaltrainer Roberto Mancini nach nur zwei Spielen gehörig unter Druck.

Italien hat im Hinspiel gegen Polen nur ein 1:1 (0:1) geholt und zuletzt beim Europameister Portugal 0:1 (0:0) verloren. Damit droht der Abstieg in Liga B. (sid, 10.10.2018)