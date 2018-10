Haas scheitert in Linz klar an Niederländerin Bertens

Die Österreicherin unterliegt der Nummer zwei des Turniers 2:6 und 1:6. Titelverteidigerin Strycova mit Mühe weiter

Linz – Barbara Haas ist am Mittwoch erwartungsgemäß in der ersten Runde des mit 250.000 Dollar dotierten Upper Austria Ladies in Linz ausgeschieden. In ihrem ersten Duell mit einer Top-Ten-Spielerin musste sich die 22-jährige Oberösterreicherin der Weltranglisten-10. Kiki Bertens (NED-2) klar nach 72 Minuten mit 2:6,1:6 geschlagen geben.

Haas, die dank einer Wildcard die einzige ÖTV-Vertreterin im Einzel-Hauptbewerb war, muss damit weiter auf ihren ersten Sieg in Linz warten. Es war ihr insgesamt zehntes Match in einer "main draw" auf der WTA-Tour, ihre Bilanz nunmehr: 1:9. Den bisher einzigen Erfolg hatte sie 2017 beim Sandplatz-Turnier in Gstaad gefeiert. In Linz war es im vierten Erstrundenmatch die ebensovielte Niederlage.

Strycova siegt und ist frustriert

Einen hartes Stück Arbeit hat zuvor Titelverteidigerin Barbora Strycova zu leisten gehabt. Nach einem 1:5-Rückstand im ersten Satz erkämpfte sich die als Nummer 3 gesetzte Tschechin nach 2:35 Stunden einen 7:6(4),7:6(5)-Sieg über die Belgierin Kirsten Flipkens.

Strycova war erst am Montag aus China angereist und deshalb froh, das Match in zwei Sätzen absolviert zu haben. Das viele Reisen, die Zeitumstellung, die verschiedenen Beläge – all diese Wechsel sind gerade im Tennis-Sport eine besondere Anforderung.

"Die Leute realisieren viele Dinge nicht, die wir durchmachen müssen. Tennis ist ein sehr körperlicher und mentaler Sport. Manchmal bekommen wir Nachrichten, von Leuten, die wetten – das ist nicht einfach", bezog sich Strycova auf viele oft schwer unter die Gürtellinie gehende Kommentare in den sozialen Netzwerken. "Aber ich möchte den Leuten nicht erklären müssen, dass ich jetzt 24 Stunden gereist bin. Das ist es nicht wert." (APA, 10.10.2018)