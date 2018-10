Video-Filmtipps der Woche: "Der Trafikant ist klischeebeladen"

Nikolaus Leytners neuer Film "Der Trafikant", die Doku "Waldheims Walzer" und der Horrorstreifen "The Dark" unter der Lupe

der standard Die Filmtipps der Woche im Video.

Am Freitag läuft in den Kinos der neue Film von Nikolaus Leytner an, "Der Trafikant", eine Verfilmung des gleichnamigen Bestsellers von Robert Seethaler. Die STANDARD-Kulturredakteure Dominik Kamalzadeh und Michael Pekler haben sich außerdem Ruth Beckermanns Dokumentation "Waldheims Walzer" und den österreichischen Horrorfilm "The Dark" von Justin P. Lange und Klemens Hufnagl angesehen. (Andreas Müller, Dominik Kamalzadeh, Michael Pekler, 11.10.2018)