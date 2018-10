Zverev über Davis-Cup-Reform: "Verrückt"

Weltranglisten-Fünfter: "Im November werde ich nicht mehr Tennis spielen"

Shanghai – Alexander Zverev hat am Mittwoch beim Tennis-Turnier in Shanghai die Davis-Cup-Reform kritisiert. "Der Zeitplan ist verrückt", meinte der 21-jährige Deutsche mit Blick auf das Finalturnier mit 18 Teams vom 18. bis 24. November 2019 in Madrid und schloss eine Teilnahme kategorisch aus: "Weil im November werde ich nicht mehr Tennis spielen. Ich glaube, alle Topspieler werden das tun."

Schon jetzt sei der Zeitplan dicht gedrängt. "Wir haben nur eineinhalb Monate Pause in unserer Saison, das ist in der zweiten November-Hälfte und im Dezember. Da sind wir am Jahresende alle müde", Zverev, die aktuelle Nummer fünf der Welt. "Ein Turnier Ende November ist deshalb verrückt", betonte der Weltranglistenfünfte.

Österreichs Team empfängt in der ersten Davis-Cup-Runde am 1./2. Februar Chile und kann sich mit einem Sieg für die Finalturnier-Premiere in Madrid qualifizieren. (APA, 10.10. 2018)