Junge Beluga-"Bande" nimmt Narwal aus dem fernen Norden auf

Drohnenvideo zeigt, dass sich ein Narwalmännchen in einer Weißwalgruppe offenbar recht wohl fühlt.

Obwohl Narwale mit Belugas nahe verwandt sind, verfolgen die beiden Spezies normalerweise völlig verschiedene Lebensziele: Narwale – das sind jene Wale, deren bis zu drei Meter langen Stoßzähne früher für Einhornhörner gehalten wurden – sind in der Regel in den eisigen Meeren der Arktis anzutreffen. Dort jagen die hervorragenden Taucher Fischen in mehreren Hundert Metern Tiefe hinterher. Belugas, auch bekannt als Weißwale, bevorzugen dagegen flache Küstengewässer weiter im Süden. Obwohl sich ihre Lebensräume da und dort überlappen, kommt es nur selten zu Begegnungen, da sich beide Arten zu unterschiedlichen Jahreszeiten an verschiedenen Plätzen aufhalten.



Umso überraschter waren daher Meeresbiologen, als sie 2016 einen jungen Narwal mehr als 1.000 Kilometer südlich seines gewohnten Lebensraumes im Sankt-Lorenz-Strom vor der Küste der kanadischen Provinz Québec beobachteten. Das Tier war offenbar auch nicht auf Kurzbesuch in der Gegend, denn es tauchte mittlerweile das dritte Jahr in Folge dort auf. Im vergangenen Juli lieferte ein Video schließlich auch die vermutliche Ursache, warum sich das junge ortsfremde Narwalmännchen in der Region so wohl fühlt: Er hat offensichtlich Anschluss an eine Gruppe von etwa zehn ebenso jugendlichen Belugas gefunden – laut den Experten ein außerordentlich seltenes Ereignis.

baleines en direct Video: Eine Bande junger Belugamännchen mit einem ungewöhnlichen Mitglied.

Neues Bandenmitglied

Die Drohnen-Aufnahmen, erstellt von Mitarbeitern der Group for Research and Education on Marine Mammals (GREMM), erwecken den Anschein, als hätten die Weißwale den Narwal gleichsam adoptiert und als gleichwertiges Mitglied in ihre Bande aufgenommen. Er spielt mit den Belugas, imitiert ihr Verhalten und sucht immer wieder Körperkontakt zu ihnen. "Er verhält sich, als wäre er einer der 'Jungs'", erklärt Robert Michaud, wissenschaftlicher Leiter der in Tadoussac (Québec) ansässigen Non-Profit-Organisation, die sich der Erforschung und dem Schutz von Walen verschrieben hat.



Wie der Narwal überhaupt im Sankt-Lorenz-Strom gelandet ist, bleibt unklar. Es sei nicht ungewöhnlich, dass es jugendliche Wale in für sie ungewohnte Gegenden verschlägt, meint Michaud. Wenn diese Tiere dann Anschluss suchen, könne es durchaus passieren, dass sie die Gesellschaft von Booten und Menschen suchen, was immer wieder mit tödlichen Verletzungen durch Schiffsschrauben endet. "Dieser kleine Narwal hat offensichtlich Glück gehabt: Er wurde von nahen Verwandten aufgenommen." Ob es sprachliche Hürden gibt oder ob die Belugsa mit dem Narwal mit ihren typischen Zwitscher- und Klicklauten kommunizieren können, ließ sich allerdings bisher nicht feststellen.



--> GREMM: With the Belugas… and a Narwhal!

--> CBC: Beluga whales adopt lost narwhal in St. Lawrence River



(red, 10.10.2018)