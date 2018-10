Welche sind die schönsten Serien?

Welche Serie finden Sie visuell am beeindruckendsten? Teilen Sie Ihre Empfehlungen im Forum!

Manchmal findet man die Geschichte einer Serie so gut, dass in den Hintergrund gerät, wie visuell ansprechend sie ist. Natürlich ist die Handlung das Wichtigste. Oft sind es aber auch die großartige Ausstattung und die wunderschönen Bilder, die in Erinnerung bleiben. So wie in der Serie "Mad Men", die auch durch detailgetreues Setdesign und Kostüme den Geist der New Yorker Werbebranche der 60er-Jahre perfekt einfängt und mit dem sogenannten "Mad-Men-Effekt" eine verstärkte Nachfrage nach Mid-Century-Design ausgelöst hat.

foto: ap photo/amc, michael yarish Stilsicher durch die 60er-Jahre mit "Mad Men".

Schön düster

Auch abgründige Serien können auf brutale Art schön und kreativ sein – so wie "Hannibal", die Serie über den aus "Das Schweigen der Lämmer" bekannten Serienmörder und Psychiater: von den makaberen Mordschauplätzen bis zu den mit Hingabe zubereiteten Gerichten – fast könnte man darüber vergessen, dass sie aus Menschenfleisch sind.

kyle means

Mit ihren märchenhaften Visuals wusste auch die nach nur zwei Staffeln abgesetzte Serie "Pushing Daisies" zu begeistern – quietschbunt und fröhlich ging es durch die eigentlich recht melancholische Handlung. Und hin und wieder ist die Symbolik einer Serie so stark, dass ihre Motive auch im echten Leben eingesetzt werden. So wie bei der Serie "The Handmaid's Tale", deren rote Umhänge und weiße Hauben von demonstrierenden Frauen weltweit als feministisches Symbol des Protests getragen werden.

series trailer mp

Es hilft natürlich auch, wenn man der Serie das hohe Produktionsbudget ansieht, wie in der mehrfach ausgezeichneten Netflix-Serie "The Crown", in der Queen Elizabeths Leben in sechs Staffeln erzählt wird. Und natürlich muss auch das Epos "Game of Thrones" erwähnt werden, eine Serie, deren bombastische Bilder allein bei vielen schon für Gänsehaut sorgen.

blazor26

Welche Serie finden Sie am schönsten?

Wo sind die Bilder am beeindruckendsten und warum? Teilen Sie Ihre Empfehlungen im Forum! (aan, 11.10.2018)