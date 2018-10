Massive Sicherheitslücke bei Whatsapp gefährdet Milliarden Nutzer

Die Sicherheitslücke ermöglicht es mit einem einzigen Video-Anruf auf die Smartphones von potentiell mehr als einer Milliarde Menschen zuzugreifen

Die Sicherheitsanalysten und Elite Hacker von Googles "Project Zero" haben wieder einmal eine massive Sicherheitslücke im Code des Messenger-Dienstes Whatsapp aufgedeckt, welcher sich in der Speicherverwaltung von Videokonferenzen verbirgt. Durch ein speziell präpariertes Real-Time-Transport-Protokoll wird die Speicherung nämlich so sehr durcheinandergewirbelt, dass potentielle Angreifer ihren eigenen Code einschleusen können, berichte heise.

Der Demo-Exploit von den Google-Hackern könnte in der Folge von böswilligen Hackern dahingehend genutzt werden, um schädlich Spionage-Software auf Geräten zu installieren. User sollten deshalb darauf achten die neueste Version von Whatsapp samt aller Updates installiert zu haben. Die sei dem 28. September veröffentlichten Versionen sollten sowohl für Android als auch iOS als sicher gelten (red, 10.10.2018)