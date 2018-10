Frauenland: "Der Spiegel" bringt Frauenschwerpunkt

Eine Sonderausgabe des Nachrichtenmagazins sowie eine Online-Schwerpunktwoche nehmen Bezug auf #MeToo und 100 Jahre Frauenwahlrecht

"Eine Bestandsaufnahme zur Lage der Frauen in Deutschland" soll das "Spiegel"-Sonderheft #Frauenland liefern. Begleitet wird das Magazin multimedial mit einem Themenschwerpunkt auf "Spiegel Online" und einer Veranstaltung auf der Frankfurter Buchmesse.

Nach Innen schauen

Susanne Beyer, stellvertretende "Spiegel"-Chefredakteurin, blickt in der #Frauenland-Sonderausgabe auch in die Vergangenheit und Gegenwart des eigenen Hauses. Wie die Macht im "Männerladen Spiegel" verteilt ist, untersucht Beyer in einem Essay. Dabei beleuchtet sie wie der Spiegel-Gründer und Herausgeber Rudolf Augstein das Blatt geprägt hat und "wie sich das Verhältnis der Geschlechter in den Anfängen darstellte und wie es heute ist". (red., 10.10.2018)