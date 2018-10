Auch Bierwirt erwägt, gegen Maurer-Urteil Berufung einzulegen

Anwalt Adrian Hollaender zum STANDARD: "Entscheidung darüber fällt in den nächsten Tagen" – Strafzahlung gegen grüne Ex-Politikerin könnte damit erhöht werden

Wien – Angesichts des nicht rechtskräftigen Schuldspruchs für die grüne Ex-Abgeordnete Sigi Maurer wegen übler Nachrede stellt nun der Anwalt des Bierwirts weitere rechtliche Schritte in Aussicht: Schon "in den nächsten Tagen" werden er und sein Mandant darüber entscheiden, ob auch sie gegen das Urteil am Wiener Straflandesgericht vom Dienstag Berufung einlegen – allerdings aus anderen Motiven: "Ihm ginge es um eine höhere Entschädigungszahlung für die erlittene Kränkung", wie Adrian Hollaender dem STANDARD erklärt.

Konkret muss Maurer gemäß Urteil 7.000 Euro, davon 3.000 an den Staat, 4.000 an den Bierladenbetreiber zahlen, weil sie die Identität jenes Mannes und ihres späteren Privatanklägers via Twitter und Facebook preisgegeben hat, von dessen Account im Bierladen sie zwei äußerst obszöne Privatnachrichten erhalten hat. Ihre Anwältin Maria Windhager legte umgehend Berufung ein.

Anleitung zum Weiterklagen

Derzeit prüft Hollaender im Sinne seines Mandanten aber auch noch weitere rechtliche Schritte nebst der eigenen Berufung – etwa ob auch zivilrechtliche Ansprüche gegenüber Maurer geltend gemacht werden können. Hintergrund: Richter Stefan Apostol selbst hat bei seiner Urteilsbegründung darauf verwiesen, dass Maurer nicht wegen Kreditschädigung verurteilt werde, weil sie zum Zeitpunkt der Veröffentlichung den Geschäftsmann nicht vorsätzlich schädigen wollte – etwaige Ansprüche müssten daher auf zivilrechtlichem Wege angetreten werden.

Zudem prüft Hollaender, wie er dem STANDARD erklärt, derzeit auch, ob sein Mandant noch die Verletzung von Datenschutzgesetzen geltend machen könnte – was zivil- wie verwaltungsrechtlich relevant sein könnte, weil Maurer Name und Adresse des Bierwirts publikgemacht hat. Hollaender kämpferisch: "Dieser Fall ist ein Gradmesser dafür, wie sich der Einzelne im Rechtsstaat gegen falsche Anprangerungen wehren kann!"

Justizminister gegen Anlassgesetzgebung

Das Urteil gegen Maurer, das in nächster Instanz vom Wiener Oberlandesgericht verhandelt wird, ist für Justizminister Josef Moser (ÖVP) kein Grund für Anlassgesetzgebung. Dennoch sprach er am Mittwoch rund um den Ministerrat von Lücken im Gesetz, was Beleidigungen in digitalen Medien betrifft. Moser: "Es ist ein Thema, das jedenfalls diskutiert werden muss."

Dazu verwies der Justizminister auf die bestehende Taskforce der Koalition, die über derartige Tatbestände, wie etwa Cybermobbing, berät. Man müsse auch prüfen, welche Möglichkeiten es außerhalb des Strafrechts gebe, um sich dagegen effektiv zu wehren.

Den Fall Maurer selbst wollte Moser allerdings nicht direkt kommentieren. Er wies aber darauf, dass es bei dem Prozess um die Tatsache gegangen sei, dass die beleidigende Mitteilung durch die Ex-Mandatarin öffentlich gemacht worden sei. (Nina Weißensteiner, 10.10.2018)