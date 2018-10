Passport-Index: Japan hat jetzt den stärksten Pass der Welt

Der Henley Passport Index gibt Auskunft darüber, mit welchem Pass man derzeit die meisten Länder ohne Visum besuchen kann

Japan hat laut dem Henley Passport Index den "most powerful passport" auf diesem Planeten. Das heißt konkret, dass Inhaber eines japanischen Passes 190 Länder dieser Erde ohne Visum oder mit "visa on arrival" besuchen können. Japan hat damit Singapur (189 Destinationen) vom ersten Platz gestoßen. Deutschland folgt auf Rand drei und teilt sich diesen mit Frankreich und Südkorea. Mit dem österreichischen Pass darf man immerhin in 186 Länder ohne Visum einreisen – das ist der fünfte Platz. Auch Luxemburg, die Niederlande, Norwegen, Portugal, Großbritannien und die USA sind dort zu finden.

Am unteren Ende des Rankings findet man Afghanistan und Irak: Bürger dieser Länder dürfen gerade einmal in 30 Länder ohne Visum oder visa on arrival einreisen. (max, 10.10.2018)