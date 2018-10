Ranko Popovic Kühbauer-Nachfolger in St. Pölten

Der ehemaliger Sturm-Spieler unterschreibt beim Tabellenzweiten bis 2020, zuletzt betreute er einen Klub in der indischen Super League

St. Pölten – Ranko Popovic ist neuer Cheftrainer des SKN St. Pölten. Wie der Fußball-Bundesligist am Mittwochvormittag bekannt gab, unterschrieb der ehemalige Verteidiger von Sturm Graz einen Vertrag bis Sommer 2020 bei den Niederösterreichern. Der 51-jährige Popovic übernimmt beim Überraschungszweiten der aktuellen Saison den Posten von Dietmar Kühbauer, der vergangene Woche zu Rapid wechselte.

Der Serbe Popovic, der auch einen österreichischen Pass besitzt, betreute zuletzt den indischen Super-League-Verein Pune City. Davor war er als Trainer in Japan, Spanien und Thailand als Chefcoach tätig.

Große Erfolge mit Sturm

Popovic verteidigte fünf Saisonen lang bei Sturm (74 Spiele, 10 Tore), das er nach dem Ende seiner Karriere auch ein Jahr lang als Co-Trainer unter Michael Petrovic betreute. In der großen Zeit der Grazer gewann der Publikumsliebling mit Schwarz-Weiß zweimal die Meisterschaft, wurde einmal Cupsieger. Als Petrovic 2006 nach Japan zog, folgte ihm Popovic als Assistent. Beim J-League-Verein Oita Trinita startete er 2009 auch seine Karriere als Chefcoach.

Real Saragossa führte er 2015 ins Aufstiegsplayoff, scheiterte aber im Anlauf zur Primera Division. Im Oktober dieses Jahres wurde er zum "Trainer des Monats" gewählt. Mit Buriram United gewann Popovic 2016 den thailändischen Liga-Cup und auch den Titel im Mekong Championship, eine internationale südostasiatische Liga.

"Charismatische Persönlichkeit"

Die Verpflichtung Popovics überrascht, sein Name war bei den medialen Spekulationen nicht aufgetaucht, da kursierten Personalien wie jene von Roman Mählich und Manfred Schmid, dem ehemaligen Assistenten von Peter Stöger. Jedoch: Man sei vom neuen Mann "rasch überzeugt" gewesen, sagte SKN-Manager Andreas Blumauer.

Popovic könne die Vision des Klubs mittragen "und wird sich für die Entwicklung der Spieler einsetzen". SKN-Präsident Helmut Schwarzl bezeichnete den neuen Trainer als "charismatische Persönlichkeit, die "uns viel Feuer und Freude für dieses Engagement vermittelt hat". Er könne den eingeschlagenen Weg fortsetzen. Die Zustimmung im Vorstand sei einstimmig ausgefallen. Dafür, dass Popovic Nachwuchsleute entwickeln kann, spricht, dass während seiner Zeit in Japan 15 seiner Spieler in den Nationalteams von Japan und Südkorea debütierten.

Popovic, der in Saragossa lebt, wird am Freitag seine Arbeit in St. Pölten aufnehmen, das erste Bewerbsspiel wird das Bundesliga-Match in Mattersburg am 21. Oktober sein. Es gilt, die gute Ausgangsposition nach den ersten zehn Runden zu nützen: St. Pölten (21) ist mit neun Punkten Rückstand völlig überraschend erster Verfolger von Meister Salzburg. (APA, red – 10.10. 2018)