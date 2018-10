Sony: Es ist Zeit für eine neue Playstation – diese soll ältere Spiele unterstützen

Sony-CEO bestätigte Arbeit an neuer Hardware – unterdessen Patent zu Abwärtskompatibilität aufgetaucht

Sony hat nun offiziell eingestanden, dass es Zeit für eine neue Playstation ist. Kenichirio Yoshida, der CEO des Konzerns, hat in einem Interview mit der Financial Times betont, dass man an neuer Hardware arbeite. Bereits heute könnte die Playstation 4 die Anforderungen aktueller Games kaum mehr stemmen – es sei laut Yoshida also "notwendig, Next-Generation-Hardware zu haben", sagte er.

Analysten: Neue Konsolen kommen 2020

Dass der Konzern nun offiziell an der Playstation 5 arbeitet, konnte dem CEO nicht entlockt werden. Microsoft war hier schon etwas offener. Bei der jüngsten E3 kündigte Xbox-Chef Phil Spencer an, dass man an einer neuen Konsole arbeite. Weitere Details wurden aber auch von ihm nicht verraten. Mehrere Analysten gingen bislang davon aus, dass die neue Xbox und Playstation 2020 kommt.

Patent für ältere Games

Unterdessen ist Eurogamer auch auf ein Patent gestoßen, das von Sony bereits 2016 eingereicht wurde. Dieses ist mit "Remastering per Emulation" betitelt. Darin wird eine Methode beschrieben, ältere Games auch auf neuer Hardware lauffähig zu gestalten. Das Patent sieht vor, dass ältere Assets mit neuen HD-Assets ausgetauscht werden. Dadurch soll das Spiel einerseits überhaupt erst funktionieren und zugleich auch in neuem, schönerem Gewand daherkommen.

Keine Abwärtskompatibilität bei PS4

Mit der Playstation 4 konnte man bislang keine älteren Games für Playstation 3 oder 2 spielen. Bei den ersten Modellen der Playstation 3 war diese Funktion noch integriert, wurde von Sony aber dann letztlich gekübelt. Laut Jim Ryan von Playstation Europe wäre dieses Feature zwar "sehr gefragt", die eigentliche Verwendung wäre dann hingegen sehr gering. Mit der Xbox One ist es übrigens möglich, ausgewählte ältere Games zu spielen. (red, 10.10.2018)