Flughafen Wien im September mit 10,9 Prozent Passagierplus

Passagieraufkommen von Jänner bis September um 7,3 Prozent gestiegen

Wien/Schwechat – Am Wiener Flughafen wurden im September rund 2,7 Millionen Passagiere abgefertigt, das waren um 10,9 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, teilte die börsennotierte Flughafen Wien AG am Mittwoch mit. Das Passagieraufkommen der Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) legte um 11,2 Prozent auf 3,5 Millionen Reisende zu.

Kumuliert von Jänner bis September 2018 nahm das Passagieraufkommen in der Gruppe um 8,7 Prozent auf 25,8 Millionen Reisende zu. Am Flughafen Wien gab es in den ersten neun Monaten ein Plus von 7,3 Prozent auf 20,05 Millionen Fluggäste.

Höchstes Plus in den Fernen Osten

Im September wurden am Wiener Flughafen um 15,8 Prozent mehr Lokalpassagiere abgefertigt. Die Zahl der Transferpassagiere sank leicht um 0,8 Prozent. Das Passagieraufkommen nach Westeuropa stieg um 11,5 Prozent, nach Osteuropa um 4,6 Prozent. In den Fernen Osten gab es ein Plus von 51,0 Prozent, in den Nahen und Mittleren Osten einen Rückgang um 2,3 Prozent. Zuwächse verzeichneten auch Nordamerika (plus 15,6 Prozent) und Afrika (20,9 Prozent). Die Flugbewegungen stiegen um 7,6 Prozent, das Frachtkommen um 1,2 Prozent.

Am Flughafen Malta betrug das Passagierplus im September 12,8 Prozent, in Kosice 3,5 Prozent. (APA, 10.10.2018)