Nach Mord an Journalistin Verdächtiger in Deutschland gefasst

Staatsanwalt: Kein Zusammenhang der Tat mit journalistischer Arbeit des Opfers

Sofia/Berlin – Im Fall der getöteten TV-Moderatorin Viktoria Marinowa ist ein Tatverdächtiger in Deutschland gefasst worden, wie die bulgarische Regierung am Mittwoch bestätigte. Zuvor hatten bereits Medien von der Festnahme berichtet. Es handle sich um einen 21-jährigen Mann aus Russe, der polizeibekannt sei, sagte Innenminister Mladen Marinow in Sofia.

Nach Rumänien geflüchtet

Wo in Deutschland der Mann gefasst wurde, sagte der Minister nicht. Die Leiche der Moderatorin war am Samstag in einem Park am Donauufer in Russe entdeckt worden. Marinowa war dort joggen gegangen. Der Verdächtige sei über die Donaubrücke von Russe nach Rumänien geflüchtet, sagte Generalstaatsanwalt Sotir Zazarow. Nach derzeitigem Ermittlungsstand bestehe kein Zusammenhang zwischen der Tat und der Arbeit der 30-jährigen Journalistin, sagte Zazarow.

Marinowa hatte in der letzten Ausgabe ihrer neuen Sendung "Detektor" einen Investigativjournalisten aus Rumänien und einen aus Bulgarien zu Gast. Die beiden recherchieren über einen angeblichen Betrug mit EU-Fördergeldern in Bulgarien. Das EU-Betrugsbekämpfungsamt Olaf wertet derzeit die Informationen aus Bulgarien aus. Die bürgerlich-nationalistische Regierung in Sofia wurde international aufgefordert, den Mord rasch aufzuklären.

Vergewaltigt und erwürgt

Marinowa war am Samstag in einem Park am Donauufer vergewaltigt und erwürgt worden. Der Tatverdächtige flüchtete nach Angaben der Grenzpolizei schon am Sonntag nach Deutschland, wo seine Mutter leben soll.

Zwei private bulgarische Fernsehsender hatten am Dienstagabend gemeldet, dass sich der Mann im Ausland aufhalten soll. In seiner Wohnung sei Marinowas Handy gefunden worden, berichtete der private Fernsehsender BTV unter Berufung auf eigene Quellen.

Im Zusammenhang mit dem Mord an der 30-Jährigen war am Dienstag in Russe ein rumänischer Obdachloser vernommen worden. Der Mann wurde inzwischen wieder freigelassen, da es laut Polizei keine Beweise oder Indizien gab, dass er der Täter ist. (APA, 10.10.2018)