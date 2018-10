OnePlus 6T wird am 30. Oktober vorgestellt

Verkaufsstart schon bald danach – Hersteller läd zu "Unlock the Speed"-Event

Am 30. Oktober wird eines der letzten Smartphone-Flaggschiffe des Jahres 2018 erscheinen. Wie der chinesischer Hersteller OnePlus nun angekündigt hat, wird das OnePlus 6T am 30. Oktober erscheinen. Als Ort für die Vorstellung hat man sich diesmal nicht London ausgewählt, sondern New York. Die Vorstellung wird auch per Livestream übertragen.

Der Slogan erinnert an das Vorgängermodell. Statt "The Speed you need" heißt es nun "Unlock the Speed" – eine Referenz an eine der Neuerungen des Handys. Mit dem Snapdragon 845 hat man weiterhin Qualcomms schnellsten Consumer-Chip diesen Jahres an Bord, womit für ausreichend Leistung gesorgt sein dürfte. Entsperrt wird das Handy aber nicht mehr über einen konventionellen Fingerabdruckscanner, sondern über einen Fingerprintleser unter dem Display.

oneplus Teaser zum Launch-Event.

Keine Kopfhörer-Klinke, aber größerer Akku

Diesem fällt allerdings eine andere Komponente zum Opfer, nämlich der 3,5mm-Kopfhöreranschluss. Im Gegenzug dafür hat Firmenchef Carl Pei einen größeren Akku versprochen. 3.700 mAh wird der Energiespeicher des Handys fassen, rund zehn Prozent mehr als bisher.

Offiziell noch nicht bestätigt, aber mehrfach geleakt, ist auch eine Designänderung. Anstelle des bisherigen, breiten "Notches" rückt nun ein kleinerer, der an einen Tropfen erinnert. Diese "Waterdrop"-Optik brachte bereits das Modell F9 des "Mutterkonzerns" Oppo mit, dessen Geräte immer wieder als Vorlage für OnePlus-Handys dienten.

Der Verkauf des OnePlus 6T soll laut Hersteller auch bald nach der Vorstellung anlaufen. Ab 6. November um zehn Uhr vormittags (MEZ) soll das Handy geordert werden können. (red, 09.10.2018)