Viraler Hit: Russischer Kicker begeistert mit Salto-Elfmeter

Norik Awdaljan erzielte das 2:0 für die Technische Universität Kasan auf eher unkonventionelle Weise

Der Name Norik Awdaljan wird den meisten Fußballfreunden dieser Welt wahrscheinlich nicht viel sagen. Und ob dieser Name eines Tages in einem Atemzug mit Ronaldo, Zidane und Pele genannt werden wird, bleibt natürlich abzuwarten.

Aber: Eine gewisse Veranlagung zum Star kann man dem Kicker von der Nationalen Technischen Universität im russischen Kasan wohl nicht absprechen. Denn mit einem spektakulären Elfmeter-Tor sorgt er auch abseits der heimischen Studenten-Liga für Aufsehen.

национальная студенческая футбольная лига Kann nicht jeder: Den Salto-Elfmeter.

Salto-Elfer sorgt für Begeisterung

In der 55. Minute trat er zum Strafstoß gegen die Konkurrenz aus Tscheboksari an. Dabei verlud er nicht nur den Goalie und versenkte den Ball knapp unter der Latte – was im Netz für Verzückung sorgt, ist der gleichzeitig vollzogene Salto. Eine akrobatische Leistung, die man eher selten zu Gesicht bekommt.



Für sein Team war nach diesem Traumtor allerdings noch nicht Schluss. Kasan ging letztlich mit einem 4:0 als klarer Sieger vom Platz. (gpi, 09.10.2018)