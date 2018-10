Pro und Kontra: Volksabstimmung zum Rauchverbot

Pro: Politisch klug

von Irene Brickner

Um nur 18.431 Stimmen hat das Nichtraucherschutz-Volksbegehren Don't smoke die Marke von 900.000 Unterzeichnerinnen und Unterzeichnern verfehlt, ab der nach dem Jahr 2022 möglicherweise automatisch eine bindende Volksbefragung stattfinden soll. Dieser knappe Ausgang mehrt Stimmen, die von der Bundesregierung fordern, das Volk direkt über ein strengeres Rauchverbot entscheiden zu lassen: Volksabstimmung jetzt.

Diese Stimmen haben recht. Im vorliegenden Fall wäre die Bundesregierung gut beraten, sich durchzuringen, die Frage des Umgangs mit dem blauen Dunst im Rahmen einer Volksabstimmung allen wahlberechtigten Österreicherinnen und Österreichern zu überantworten. Dass sie das mit großer Wahrscheinlichkeit nicht tun wird, ist vor allem der Koalitionsräson geschuldet: Die FPÖ, die sich in der Opposition sehr für den Ausbau der direkten Demokratie starkmachte, will nun die überzeugten Raucher in ihrer Wählerschaft nicht vergrämen.

Potenziale der direkten Demokratie

Nun zeigen gerade Initiativen der FPÖ die gesellschaftsspaltenden Potenziale der direkten Demokratie auf. Man denke etwa an das auf Verschärfung der Ausländerpolitik abzielende Österreich-zuerst-Volksbegehren im Jahr 1992. Doch so riskant, weil missbrauchbar, die direktdemokratischen Mittel auch sind: Es gibt Situationen, in denen politische Klugheit es angeraten erscheinen lässt, auf sie zurückzugreifen – um einer weiteren Zerrüttung des Vertrauens in die parlamentarische Demokratie entgegenzuwirken.

Eine solche Situation ist jetzt: Der Beschluss von Türkis-Blau, auf die von der Vorgängerregierung geplante Verschärfung des Rauchverbots in der Gastronomie zu verzichten, hat polarisiert. Der Wunsch der Kritiker, das abzuändern, hat sich in der Volksbegehren-Initiative Bahn gebrochen. Die Initiative konnte die hochgeschraubten Voraussetzungen für künftige Abstimmungen fast erfüllen.

Eine derart geballte Ladung an politischem Engagement von Bürgerinnen und Bürgern ins Leere laufen zu lassen ist falsch: Das Misstrauen gegen den repräsentativen Parlamentarismus nährt sich nicht zuletzt durch die Erfahrung, den Volten der politischen Repräsentanten wehrlos ausgeliefert zu sein. Also wäre es richtig, das Volk – sprich alle Wahlberechtigten – bei Sachthemen wie dem Rauchen direkt entscheiden zu lassen. Dazu sind Volksabstimmungen da. (Irene Brickner, 9.10.2018)