Mondflug: Weltraumtourist rechnet mit keinem allzu harten Training

Japanischer Milliardär soll 2023 mit SpaceX den Mond umrunden – im Beisein mehrer Künstler

Tokio – Am 17. September hat Firmenchef Elon Musk den japanischen Milliardär Yusaku Maezawa als jenen Menschen vorgestellt, der in fünf Jahren mit SpaceX den Mond umrunden soll. Nun hat der zukünftige Weltraumtourist bei einer Pressekonferenz in Tokio über seine geplante Reise zum Erdtrabanten referiert. Unter anderem meinte der 42-Jährige, dass auf ein nicht allzu hartes Training hoffe. "Bisher wurde noch nicht entschieden, welches Training ich machen muss, aber Elon Musk hat gesagt, dass es nicht allzu hart werden dürfte", sagte Maezawa.



Zeit genug für die Vorbereitungen



Englisch sei wahrscheinlich "ein Muss". Auf die Frage, wie er das Training in seinen ohnehin engen Terminplan einbauen werde, verwies der Gründer und Chef des größten japanischen Online-Modehändlers Zozotown auf den Sechsstundentag in seiner Firma. "Ich arbeite nicht von morgens bis abends", sagte Maezawa. Er gehe jede Woche nur an drei oder vier Tagen ins Büro und versuche, immer nach sechs Stunden nach Hause zu gehen.



Die Mission ist für das Jahr 2023 geplant. Wieviel Geld der Milliardär für sein Abenteuer zahlt, bleibt ein Geheimnis. Er soll mit einer neuen Big-Falcon-Rakete von SpaceX ins All fliegen, deren Entwicklungskosten auf rund fünf Milliarden Dollar (4,35 Milliarden Euro) geschätzt werden. Maezawa verfügt dem Magazin "Forbes" zufolge verfügt er über ein Vermögen von 2,8 Milliarden Dollar.



Kunstsammler will Künstler mitnehmen



Der leidenschaftliche Kunstsammler will auch mehrere Künstler mit ins All nehmen. Maezawa sorgte erstmals im Mai 2017 international für Schlagzeilen, als er beim Auktionshaus Sotheby's in New York für 110,5 Millionen Dollar ein Werk seines Lieblingsmalers Jean-Michel Basquiat kaufte. Zur Sammlung des Japaners gehören auch Werke von Pablo Picasso, Roy Lichtenstein, Andy Warhol und Jeff Koons.



Maezawa und seine Begleiter werden die ersten Menschen sein, die seit der letzten Apollo-Mission 1972 den Mond umrunden. Insgesamt umrundeten bisher 24 Menschen den Erdtrabanten. Zwölf von ihnen setzten den Fuß auf den Mond. (red, APA, 10.10.2018)